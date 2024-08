Livia Brito NO fue vinculada a proceso penal por "falsedad de declaraciones"

Livia Brito Pestana, más conocida como Livia Brito, sigue lidiando con un proceso judicial relacionado con el incidente ocurrido en Cancún con el paparazzi Ernesto Zepeda. Aunque los hechos datan de 2020, la disputa legal parece interminable. Recientemente, el juez volvió a fallar a favor de Brito y confirmó que no hubo falsedad en las declaraciones.

La nueva demanda salió a la luz a principios de junio, cuando el periodista Carlos Jiménez divulgó un citatorio que indicaba que Brito debía comparecer en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur en la Ciudad de México para aclarar sus declaraciones en el caso del fotógrafo. Tras varias postergaciones, la audiencia finalmente se llevó a cabo el martes 20 de agosto. Al finalizar, la actriz y su expareja hicieron declaraciones limitadas, mientras que la abogada del paparazzi informó que el juez decidió a favor de Brito y Mariano Martínez, exonerándolos de seguir en proceso.

Declaraciones tras la audiencia

ARCHIVO/INFORMADOR

Afuera del Reclusorio Sur, varios periodistas esperaban las declaraciones de la actriz después de la resolución del juez. A pesar de las insistencias de la prensa, Livia Brito se limitó a decir: “No me empujen. No tengo tiempo, por favor”. Debido al tumulto, tuvo dificultades para abordar su vehículo y, finalmente, se dirigió a los medios con un breve comentario: “No voy a dar declaraciones, pero me dan permiso tantito para entrar a mi camioneta. No me empujen, niños, no me empujen, permiso”.

En contraste, Ángela Frías, abogada de Ernesto Zepeda, comunicó a TV Azteca que dentro del Reclusorio Sur, el juez Agustín Moreno Gaspar decidió no vincular a proceso a Brito y a su expareja. Explicó que durante el juicio civil se les preguntó si era cierto que habían agredido a Ernesto Zepeda o le habían robado su mochila. Ambos respondieron que no, y el juez determinó que esto no constituía falsedad en las declaraciones, dado que no se les permitió explicar sus respuestas.

Repercusiones económicas y futuras acciones legales

Previo a la demanda por falsedad de declaración, el juez civil había dictado que tanto Livia Brito como su expareja debían pagar al fotógrafo una cantidad superior a un millón de pesos. Según la abogada de Zepeda, en el ámbito civil, la sentencia inicial era de un millón 200 mil pesos, cantidad que luego se incrementó en 30 mil pesos, sumando un total de un millón 230 mil pesos. Este monto aún está en revisión mientras se espera el fallo definitivo.

A pesar del reciente fallo en el ámbito penal, la abogada del periodista no planea desistirse. Señaló que se presentará una apelación dentro del plazo de tres días, ya que no comparten el criterio del juez. La búsqueda de justicia para Ernesto Zepeda continuará, y la resolución en el aspecto penal sigue pendiente.

Por ahora, queda a la espera la determinación final del monto en el ámbito civil, mientras que la apelación en el proceso penal sugiere que la victoria de Livia Brito y su expareja podría ser solo temporal.

BB