Veinte años después y por unos minutos, Linkin Park volvió a estar de moda. Luego de que el extraño contador de la semana pasada se reiniciara y que la banda debiera agendar un nuevo anuncio en redes sociales, Linkin Park regresó con un concierto en vivo, un nuevo single, dos nuevos integrantes, un próximo nuevo álbum y un tour mundial.

Durante el live, Mike Shinoda presentó a la nueva cantante de Linkin Park de manera escueta y por su nombre. Varios usuarios teclearon el nombre de "Emily Armstrong" en sus buscadores sin encontrar mucho que destacar. La cantante había pertenecido a Dead Sara y fue la elegida por Shinoda y el resto del grupo por tener el rango vocal más cercano al del fallecido Chester Bennington.

Como era de esperarse, en el video en vivo se realizaron muchas comparaciones musicales entre Bennington y Armstrong, que no tiene mucho caso hacer; para algunos fue una gran actuación, mientras que para otros no logró llenar la expectativa. Pero eso es cuestión de gustos. Con el paso de las horas se comenzó a relacionar a Armstrong con severas acusaciones.

En redes sociales, Antony Fantano, crítico musical de internet, criticó la inclusión de la cantante en Linkin Park. Aseguró que Armstrong ha tenido extrañas relaciones con el culto religioso de la cienciología y además ha defendido públicamente a Danny Masterson, el actor de "That '70s Show" que fue procesado por violación forzada.

Así mismo, Cedric Bizler-Zavala, vocalista de The Mars Volta y At The Drive-In, y su esposa, Chrissie Carnell-Bixler, han señalado esta misma información. A través de una historia de Instagram compartieron que "la nueva cantante de Linkin Park ha mostrado apoyo por un violador convicto (Danny Masterson) tanto dentro como fuera de los juicios." Además de señalar que la cienciología es una organización que ha permitido el tráfico y abuso de niños y ha apoyado la homofobia y otras discriminaciones hacia la comunidad LGBTQ+.

Carnell Bixler fue una de las personas que sufrió abuso sexual por parte de Danny Masterson.

