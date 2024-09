La película “Recursos Humanos” del director mexicano Jesús Magaña Vázquez, cuya adaptación viene del libro homónimo del escritor jalisciense Antonio Ortuño, es uno de los proyectos fílmicos nominados al Ariel 2024, ceremonia que organiza la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) que por segundo año consecutivo se llevará a cabo hoy, en el Teatro Degollado, en Guadalajara.

El filme, una coproducción entre México y Argentina y que se estrenó en noviembre del año pasado, compite por cuatro estatuillas en las categorías de Mejor actor para Pedro de Tavira; Mejor guion adaptado, donde también participa Jesús Magaña además de Fernando del Razo y el propio Antonio Ortuño, compite además a Mejores efectos especiales y Mejores efectos visuales.

“Estamos muy contentos y creo que en las cuatro categorías tenemos un chance, nos sentimos muy bien”, cuenta en entrevista para EL INFORMADOR el director Jesús Magaña, quien además, recuerda que anteriormente él ya ha estado nominado al Ariel, por ejemplo, en “El alien y yo” (2016) ya había competido por Guion adaptado junto con Fernando del Razo; además, como productor, varias de sus películas también han estado contendiendo. “Normalmente me han nominado en los efectos, en el guion adaptado y en los actores”, expresa.

Toma como ejemplo el dato de que Paco de la Fuente ganó como Revelación actoral, el único actor con síndrome de down que ha ganado una estatuilla por el filme “El alien y yo”.

Estas recientes nominaciones inyectan nueva vida a “Recursos Humanos” luego de su salida a cartelera. “Sobre todo el capítulo no se cierra y eso es bonito, se trata de una película que me tardé muchos años en hacerla y levantarla. Entonces, que esté nominada alarga su vida”.

“Estamos muy emocionados, la verdad es que el cine mexicano tiene un muy buen nivel y cualquier nominación que haya es motivo de orgullo, mucha alegría y mucha satisfacción. Anteriormente, con otras películas lograba sólo dos nominaciones y ahora son cuatro, rompimos nuestro récord, además, especialmente con un proyecto al que le tengo mucho cariño”, agrega el creativo.

A unas horas de la entrega de premios, el director explica que le encanta la idea de que el Ariel vuelva a desarrollarse en Guadalajara, el año pasado que se hizo la ceremonia por primera vez en la ciudad, y no pudo acudir.

“Recuerdo que fue en Guadalajara, en su festival de cine, donde presenté mi ópera prima, es un lugar hermoso y además el Ariel merece este tipo de sedes, el Degollado es un teatro bellísimo. La ciudad me da suerte, porque en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) en el 2008 yo gané a mejor guion con ‘Abolición de la propiedad’ y cuando hicieron los premios Canacine, también en esta ciudad, gané como Productor, porque Germán Bracco triunfó como Actor revelación por ‘Háblame de ti’”.

Una trama de carne y hueso

“Gabriel Lynch” es el personaje central, un empleado que se ve limitado por acceder a un nuevo puesto, pero pondrá en marcha una venganza donde el destino de sus colegas y compañeros de trabajo se verá afectado para siempre. “Nuestro protagonista no es un ejemplo a seguir, pero algo sí es seguro y es que la gente empatiza con él, en ese sentido, me da mucho gusto que el trabajo de Pedro personificando a ‘Gabriel Lynch’, sea reconocido, pues sí se trata de una película que es contada a través de los ojos de este personaje, que a través de Pedro, habla mucho a cámara, pero intentamos no perder la esencia del libro en la película y eso también está sucediendo”.

Tras saberse la noticia de las nominaciones, comparte Jesús que todo el equipo de trabajo que está entre México y Argentina, está muy contento por la noticia, no se han podido ver, pero se han estado enviando mensajes. “Todo estamos muy contentos y cada año es más competitivo el cine mexicano, así que nosotros estamos muy felices”.

¿Dónde ver la entrega de premios?

Quienes deseen ver la transmisión de la ceremonia 66 de los Premios Ariel, hoy, podrán hacerlo por el canal TNT (en televisión de paga) o por Jalisco TV.

Pedro de Tavira, el actor protagoniza esta cinta, donde explora de forma peculiar el mundo laboral. ESPECIAL

¿De qué va la película?

“Gabriel Lynch” (Pedro de Tavira), un sombrío supervisor de la división de impresiones acaba de solicitar el puesto de gerente. Pero sus sueños se verán frustrados cuando el puesto que creía suyo, es robado por “Constantino” (Giuseppe Gamba), un junior cuya única gracia, es ser el hijo de alguien importante dentro de la compañía.

A partir de este momento, “Gabriel” dejará de ser un oficinista más, para ejecutar una venganza, que cambiará el destino de todos para siempre.

CT