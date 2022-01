¿Lily Collins debería ser la próxima Audrey Hepburn? Internautas se manifiestan

Este viernes se dio a conocer que Rooney Mara interpretará a la legendaria Audrey Hepburn en una próxima biopic dirigida por el italiano Luca Guadagnino. Sin embargo esta noticia no fue del agrado de los fanáticos de Lily Collins, quienes expresaron su descontento en redes sociales al considerarla como una "mejor opción" debido a que tiene un mayor parecido físico con la famosa estrella de Hollywood.

La noticia desató un debate en redes sociales, entre los internautas que consideran a Lily Collins como una mejor opción debido a su parecido físico con Audrey Hepburn, y quienes consideran a Rooney Mara una mejor actriz debido a sus dos nominaciones a los Premios Óscar en 2011 y 2015 por sus papeles en "La chica del dragón tatuado" y "Carol", respectivamente.

Rooney Mara será protagonista y productora de la próxima biopic sobre Audrey Hepburn. REUTERS/ DANNY MOLOSHOK

La película

Hasta el momento se conocen pocos detalles sobre la próxima biopic sobre Audrey Hepburn protagonizada por Rooney Mara. El director es el italiano Luca Guadagnino, quien en 2017 dirigió la cinta "Call Me By Your Name" y fue nominado a diversos premios cinematográficos como los Golden Globes y los Premios Óscar. La revista Variety fue la encargada de anunciar la noticia, que tiene entusiasmados a los fanáticos del mundo de la moda.

