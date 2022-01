Rooney Mara protagonizará biopic de Audrey Hepburn

Este viernes, la revista Variety confirmó que la actriz Rooney Mara ha sido la elegida para interpretar a la legendaria Audrey Hepburn en una próxima película biográfica que será dirigida por el italiano Luca Guadagnino.

Rooney Mara, quien ha sido nominada en dos ocasiones a los Premios Óscar, figurará también como productora de la cinta. Sin embargo, hasta el momento se desconocen más detalles sobre esta próxima biopic que tiene entusiasmados a los fanáticos del mundo de la moda.

Rooney Mara ha sido nominada en dos ocasiones en los Premios Óscar, gracias a sus trabajos en "La chica del dragón tatuado" y "Carol". REUTERS/ DANNY MOLOSHOK

Por su parte, el director Luca Guadagnino es reconocido entre otras cosas por haber dirigido en 2017 la cinta "Call Me By Your Name", gracias a la cual fue nominado como Mejor Director en los Premios Óscar, los Critic's Choice Awards, Golden Globes, entre otros.

Rooney Mara será también productora en la próxima biopic sobre Audrey Hepburn. AP/ EVAN AGOSTINI

Audrey Hepburn

La actriz nacida en Bélgica, Audrey Hepburn, es considerada una de las mayores leyendas femeninas del cine estadounidense y un ícono de la moda, al nivel de otros personajes como Marilyn Monroe. En 1961 protagonizó la cinta "Breakfast at Tiffany's" la cual la lanzó a la fama internacional al ser considerada "cultural, histórica y estéticamente significativa" por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Audrey Hepburn es una de las pocas personas en la historia en haber ganado un Óscar, un Emmy, un Grammy y un Tony, y la primera en ganar un Óscar, un Globo de Oro y BAFTA por una sola actuación: "Roman Holiday" de 1954.

Audrey Hepburn es una de las pocas personas en la historia en haber ganado un Óscar, un Grammy, un Emmy y un Tonny. AP/ CHRISTIE'S, RONALD GRANT ARCHIVE

MR