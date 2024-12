Celebra el fin de año con La Tigresa del Oriente; entérate cuándo y dónde

La influencer y cantante peruana, Judith Bustos, mejor conocida como La Tigresa del Oriente, estará visitando Guadalajara el próximo 29 de diciembre en Sayulitros Urbano. En su gira por México, previamente el 26 de diciembre, un día después de Navidad, se presentará en la Ciudad de México. A propósito de esta gira navideña, conversamos con ella.

“Estoy muy contenta de volver a visitar este país hermano que yo quiero mucho y respeto. Siempre lo digo, yo quiero a México porque fue el primer país que me invitó como cantante, así que les tengo un gran cariño y respeto a los mexicanos, los quiero mucho”, comparte.

Ahora mismo La Tigresa está muy viral con su canción “Ella es indigente”, una reversión en español de la canción “Gypsy Woman” (She’s Homeless- La Da Dee La Da Da) de Crystal Waters y Basement Boys , este tema es parte de los tik toks y reels que suben a diario decenas de personas a sus cuentas de redes sociales, así que había que preguntarle a esta diva del internet qué se siente ser tan querida por la audiencia.

“Yo tengo que darle las gracias a mis seguidores y a los que no me siguen también porque en realidad ya cuando la canción está en el aire, la gente se engancha, se conecta, la escucha y dice… ‘¡wow! No pensé que fuera La Tigresa’. Y eso está muy bacán, muy bonito, esto a mí me satisface y me pone contenta. Además, me da más deseos para seguir trabajando en la música y seguir avanzando porque yo vivo ahora de mi trabajo musical”.

CORTESÍA / LA TIGRESA DEL ORIENTE

Antes de “Ella es indigente”, La Tigresa también había lanzado con gran aceptación canciones como “Frazada de tigre” que es una reversión de “Smooth Operator” de Sade y “Son Reebok o son Nike” que es una reversión de “The Rhythm of the Night” de Corona. Sin embargo, La Tigresa del Oriente ya había conquistado al público años atrás con temas como “Israel” y “Nuevo amanecer”. En cuanto a esta nueva etapa musical que vive, señala que su productor musical es Tito Silva, “algunas canciones que yo he grabado él también las trabaja porque es un muy buen arreglista. Él es el que me dijo, ‘Tigresita, vas a cantar una canción de una cantante americana (Crystal Waters), así que dio la letra, la ensayé y la grabamos, pero no pensé que se iba a hacer tan viral en tan pocos días”.

De hecho, resalta que tras este éxito surgió la oportunidad de ofrecer su espectáculo en Alemania, “la gente respondió tremendamente positiva”. De hecho, resalta que con anterioridad ha estado en otros lugares del mundo. “Estoy muy agradecida con mis hermanos europeos, pues hay mucha gente a la que le gusta lo que yo hago. Anteriormente yo hacía mi música a mi manera y a mi estilo, ahora me ayuda Tito Silva, pero yo ya he llegado a salir de Latinoamérica para ir a El Cairo, luego al Río Nilo para cantarle en un crucero a un matrimonio egipcio, luego también me fui a Tel Aviv, Palestina y Frankfurt, así como España. Siempre he tenido todo positivo, les agradezco a mis fanáticos”.

Te puede interesar: Aprende a calcular tu arcano de nacimiento y año facilmente

¿Qué opina del hate?

La Tigresa es consciente de que lo que hace puede no ser del agrado de todos. “Como digo siempre, nadie es monedita de oro para gustarle a todos, pero yo no presto oído a las cosas negativas, más bien yo les un mensaje a esas personas, a la hora que yo hago mis shows, yo me dirijo a los jóvenes y a las personas mayores, a los primeros les digo que no critiquen, que no gasten sus neuronas en cosas negativas pensando ‘qué hace esa señora ahí cantando, que deje el espacio para que otro cante’, pero si no hay otro yo tengo que seguir cantando, ese es mi trabajo, más bien yo les digo con todo respeto que estudien para que decidan qué quieren ser en el futuro”.

Y a las personas mayores les aconseja que luchen por sus sueños. “Si Dios te está regalando salud física y mental, pues a hacer lo que te gusta, no tires la toalla, si Dios te ha regalado salud, hazlo, no te prestes a cosas negativas, porque la gente no vive de ti”, finaliza.

Agéndalo

La Tigresa del Oriente se presentará en Sayulitros Urbano (18 P. Rosales San Pedro Tlaquepaque). La cita será desde las 16:00 horas donde estará el talento habitual del establecimiento y la estrella viral será la encargada de cerrar la velada. Los boletos generales cuestan 250 pesos y con Meet & Greet en 500 pesos. Más información en https://goo.su/vndtqzM.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV