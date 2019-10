Leticia Calderón habla de su relación con Juan Collado

La actriz Leticia Calderón ha evitado a toda costa hablar de Yadhira Carrillo, quien se casó con su exesposo Juan Collado, quien se encuentra en prisión por presuntos vínculos con lavado de dinero y delincuencia organizada. Sin embargo, parece que a Lety la paciencia se le agotó y en esta ocasión habló de Yadhira y del papá de sus hijos Carlo y Luciano.

Recientemente, Yadhira Carrillo dijo a la prensa que su esposo Juan Collado extraña mucho a sus hijos, "siempre llevaba a los niños a la escuela, Juan extraña mucho a sus hijos y los quiere ver", pero para la mamá de los niños, la realidad es otra.

Leticia Calderón reveló que no es verdad que el abogado Juan Collado, ahora preso, pase todos los días por Luciano y Carlo para llevarlos a la escuela, como Yadhira Carrillo lo confirmó en una de sus visitas al reclusorio varonil.

"Por primera vez lo voy a decir y nunca había hecho una declaración acerca de esto, pero sí me molesta profundamente que otras personas inventen cosas", comentó molesta la actriz Leticia Calderón para el programa "Despierta América".

Además, negó que su exesposo Juan Collado viera con frecuencia a sus hijos antes de entrar a prisión, incluso, reveló que Carlo, el hijo menor, se ha sentido usado por Yadhira Carrillo. "Una vez Carlo me dijo ‘ya basta que me use, no quiero que me use'. Él se siente usado cuando la gente dice que venía todo los días y que los llevaba a la escuela todos los días y que aquí estaba siempre cuando ellos saben que no es cierto", dijo Calderón.

En el 2007, Leticia Calderón desmintió a Yadhira Carrillo después de que la actriz asegurara que tenía una buena relación con los hijos de Juan Collado. "Para Juan, sus hijos y sus exparejas con hijos -como mi amiga Lety que quiero y respeto- para él siempre van a ser prioridad y eso me encanta, es una de las cosas por las que yo lo quiero mucho y me enamoré de él, porque es un hombre que sabe responder, porque son seres importantes de vida y son parte de nuestra familia. Para mí, Lety y los niños son parte de mi familia, de mi corazón, de mi alma y de mi ser", dijo Yadhira al programa !Shanik en Fórmula!.

La relación entre Yadhira Carrillo y Juan Collado comenzó cuando el abogado aún estaba casado con Leticia Calderón, quien lo ha comentado en varias ocasiones, incluso, ella dijo que la dejó cuando más lo necesitaba, pues había tenido una operación de rodillas.

jb