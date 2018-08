Leonardo de Lozanne, criticado por comentario sobre Luis Miguel

Leonardo de Lozanne, vocalista de Fobia, causó revuelo en Twitter por un comentario que hizo sobre Luis Miguel.

Hace un par de días, Leonardo escribió en la red social un mensaje relacionado con la música y su hijo.

El pequeño le pidió recomendaciones musicales y De Lozanne aconsejó que escuchara rock.

Lo que trajo críticas fue el decir que le preocupaba haberlo escuchando cantando una canción de Luis Miguel.

"Hoy Bruno, mi hijo mayor, me dijo: 'Papá necesito que me ayudes con mi cultura musical' Y le receté de inmediato: Led Zeppelin, Hendrix, Queen, Bowie, ACDC y The Doors. Lo tengo bajo observación porque lo escuché cantar una rola de Luismi y eso si me preocupa...".

Algunos seguidores de Luis Miguel salieron a defenderlo y De Lozanne aclaró a un tuitero que nunca criticó a nadie, sólo compartió la música que a él le cambió la vida.

