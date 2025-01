Este 1 de enero se informó de la muerte del cantautor argentino Leo Dan a la edad de 82 años, quien fue un referente de la balada romántica desde los años 60 hasta la actualidad. En octubre del 2020 cuando publicó un álbum de éxitos acompañado de otras voces, EL INFORMADOR y otros medios conversaron con él vía remota sobre este material y si se consideraba una leyenda.

“Puede ser… sí, soy una leyenda, hay muchos que me dicen ícono o maestro, si hubiera sabido que iba a ser maestro, hubiera estudiado más, pero Jesús nunca estudió y así le decían. La música te levanta el ánimo, te lo aplasta, o te emborracha”.

También resaltó en ese momento que se mantenía muy activo como compositor. “Me gustaría componer óperas, operetas y sinfonías. Hice un tango donde traté de darle una forma especial, creo que será una sorpresa muy interesante para toda la gente. Tengo la bendición de Dios de tener una forma de componer impresionante, no paro de componer, cuando menos, hago cinco canciones por día, yo no sé de dónde me salen tantas ganas de componer música”.

¿Cuáles son las canciones más emblemáticas de Leo Dan?

Entre sus éxitos más emblemáticos están “Cómo te extraño mi amor”, “Te he prometido”, “Mary es mi amor” y “Qué tiene la niña”.

Pero también experimentó con el bolero ranchero como “Esa pared”, “Pídeme la luna” y “Yo sé que no es feliz”. También en su repertorio se encuentran “Fanny”, “Hay una chica en mi camino”, “Celia”, “Por un caminito” y “Susana, llámame”.

Leo Dan forjó un estilo propio de música romántica donde generalmente habla del amor, de relaciones de pareja y enamoramiento, pero también de desamor y reconciliación.

Grabó duetos con Vicente Fernández, Rubén Albarrán, Natalia Jiménez, Ricardo Montaner, Karina, Palito Ortega, Matisse, Kinky y Los Autenticos Decadentes, entre otros.

MB

