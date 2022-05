Laverne Cox: La actriz inspira la primera "Barbie" transgénero

Desde que la muñeca "Barbie" se inventó, en 1959, ha representado un símbolo de inspiración para muchos niños que han crecido jugando con ella como la principal protagonista de historias que imitan la realidad. Bajo esta responsabilidad la marca que las fabrica ha intentado aportar representatividad a partir no sólo de las profesiones de la famosa muñeca, como doctora, gimnasta, cocinera y hasta mamá, también con la moda, la inclusión de los diferentes tipos cuerpos que existen y ahora hasta la diversidad sexual.

Es por ello que han decidido lanzar al mercado a la primera muñeca transgénero, tomando como referencia a la actriz Laverne Cox, quien ha sido una defensora de los derechos LGBT y representante de la comunidad gay en distintos escenarios, como los premios Emmy, donde se convirtió en la primera mujer transexual nominada a una estatuilla después de interpretar a "Sophia Burset" en la serie "Orange is the new black".

A través de un comunicado Mattel y la actriz presentaron a la primera Barbie transgénero que está diseñada de acuerdo a las características físicas de la famosa, tomando en cuenta el mismo estilo de cabello y color de piel, además de dos atuendos con esencia del look de Cox: un vestido color vino con corsé y falda de tul más un conjunto plateado que se distingue por su brillo.

"Estoy ansiosa de que mis fans encuentren mi muñeca en las estanterías y que tengan la oportunidad de incluir en su colección una barbie hecha en honor a una persona transgénero", dijo la actriz en un comunicado.

La muñeca forma parte de la colección Tribute Collection, la cual surgió en 2021 con la finalidad de seguir homenajeando a grandes visionarios, cuyas increíbles contribuciones han ayudado a impactar de forma positiva a la cultura alrededor del mundo, como la actriz Lucile Ball y la diseñadora Vera Wang.

¿Qué es transgénero?

El término transgénero representa a aquellas personas que tienen una identidad de género opuesta a la del sexo que se les asignó al nacer, por lo que recurren a tratamientos con hormonas y hasta cirugías de reasignación para lucir tal cual se asimilan.

Otras personalidades que se han identificado como transgénero son por ejemplo, Eliot Page, Daniela Santiago, Caitlyn Jenner, Chaz Bono, Hunter Schafer y las mexicanas Felicia Garza, Libertad y Alejandra Bogue.

MF