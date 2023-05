Luna Creciente en Virgo. Todos sabemos que debemos participar en este juego llamado vida y que no siempre es fácil. Pero sin duda es algo agradable no tener que ser advertido cada dos segundos del pavor que está por venir.

Esta es una semana sin miedo. ¡Bien! Y así, con grandes actitudes y la idea muy real de que no todo es malo pasamos a la nueva semana.

Afirmemos que somos buenos, somos fuertes y que podemos encontrar nuestro camino hacia la luz cuando así lo elijamos.

ARIES

No temas para vivir y ser feliz si te equivocas lo vuelves a intentar, pero nunca te quedes con ganas de hacerlo. No temas para decir lo que sientes, estas en el mejor momento para expresarte y no callarte nada si alguien le molesta muy su problema no estás para rendir cuentas y disculparte.

Te enteras de ciertas cuestiones que te costará trabajo creer de una persona cercana sin embargo los hechos demostrarán que es verdad. Es momento de ver más por ti y preocuparte más por tus sueños, te la vives ayudando, pero al final te olvidas de tus necesidades.

Color: Blanco

Número: 41

Piedra: Obsidiana

TAURO

No es momento de regresar a lo mismo, te rodean muchos chismes sobre tu persona y vienen de una mujer chismosa de tu trabajo o vecina, ten mucho cuidado pues podrían ocasionar muchos problemas con tu pareja o en tu círculo laboral.

Días en los que reflexionarás mucho y te darás cuenta de que nadie vale tanto la pena para hacer sacrificios más que tu propia familia. Un viaje se aproxima y la oportunidad de cambiar hasta de trabajo. En tu trabajo te sentirás muy bendecido, sin embargo, una mala cara de un compañero o compañera podría incomodar tu día.

Color: Rojo

Número: 61

Piedra: Pirita

GÉMINIS

No te pierdas en el camino y sigue tus metas y sueños, algunas veces te quejas mucho de cuestiones que no son importantes ni indispensables. Date cuenta de que todo en esta vida tiene fecha de caducidad, no dejes pasar oportunidades o el día de mañana será tarde para aprovecharlas.

Recuerda de dónde vienes, no pierdas el piso y continúa tu travesía por conseguir tus metas y tus sueños, algunas ocasiones te sentirás un poco decaído o sin ganas de seguir, eso se debe a la falta de sueños sólidos no esperes llegar al final de la escalera si no eres capaz de subir peldaño por peldaño.

Color: Verde

Número: 80

Piedra: Ágata

CÁNCER

Vienen días muy positivos y otros no tanto, ten mucho cuidado con tus cambios de humor o de lo contrario podrías lastimar a miembros de tu familia. Ya no temas a nuevas oportunidades en lo laboral y en área sentimental. No dejes cosas pendientes para otros días o podrías meterte en graves problemas.

Ten cuidado con tu salud algunas veces abusas de tu buena suerte, podría llegar una infección en garganta o dolores musculares por un golpe que te darás. Amores del pasado vuelven a tus filas, pero ni te estreses que sólo descubrirás que ya no significan nada especial para ti.

Color: Azul

Número: 50

Piedra: Ónix

LEO

Debes saber que nadie tiene derecho a desnudarte más que esa persona que piensas cuando te vistes, así que deja de andar prendiendo el boiler en casas donde no te meterás a bañar. No vivas de recuerdos y aprende a ver la vida como es, en la medida que avances y seas más positivo o positiva lograrás consolidar tus sueños.

No caigas en errores que ya cometiste, que nadie te quite el sueño, aprende a vivir en soledad y de manera independiente y que no te importe lo que digan o piensen. No recurras a la venganza, recuerda que te sueles cobrar muy caro las traiciones, déjale esas cuestiones al tiempo y al karma.

Color: Rosa

Número: 41

Piedra: Amatista

VIRGO

Te vienen días muy padres en los cuales se revelará las intenciones que tiene sobre ti una persona que te ha andado pretendiendo. Aprende a soltar y dejar ir que no te afecten las decisiones que toman otras personas, tienes todas las posibilidades de sobrevivir sin ellos así que deja de lamentarte y comienza por atender tu vida.

Tendrás ofrecimientos para que seas amante ponte abusado y piensa si mereces realmente ese lugar en tu vida, ni se te ocurra, no caigas en esas cuestiones que no lo necesitas, date a respetar y aprende a respetar los aparatos reproductores ajenos.

Color: Gris

Número: 55

Piedra: Agua Marina

LIBRA

Nuevas amistades se aproximan y la posibilidad de realizar un viaje. Si tu relación con tu pareja ha pasado a convertirse en rutina, no pierdas más tú tiempo y ve por eso que te haga sentir vivo o viva.

Es momento de que te preocupes más por ti, aprende a quererte, valorarte y hacerte el interesante, quien te merezca te lo demostrará con hechos y no solo con palabras falsas. Tu problema es esperar que la gente actúe o piense como tú, no te estreses y mejor aprende a ver que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú. Deja de desconfiar de tu pareja en caso de tener, algunas veces tus celos son muy fuertes y llegas al punto de fastidiar a tu pareja.

Color: Verde

Número: 22

Piedra: Rubí

ESCORPIÓN

Amistad del pasado te pedirá disculpas o intentará acercarse a ti. Se vienen grandes cambios en tu forma de ser y de actuar, no trates de aparentar algo que no eres o te meterás en problemas. Cuida mucho lo que comes o te expones a enfermedades en el estómago. Cuida tu salud y estado físico pues en próximos días te sentirás algo cansado y sin ganas de nada.

Color: Negro

Número: 11

Piedra: Esmeralda

SAGITARIO

Es momento de realizar todo eso que no has hecho, momento de reflexionar e ir por cada sueño o meta que tienes y que se ha perdido u olvidado.

Color: Violeta

Número: 23

Piedra: Diamante

CAPRICORNIO

Ya no busques más, date la oportunidad de conocerte como persona antes de entablar cualquier relación o pensar en hacerlo, sueles ponerte triste si te va mal en algún ámbito de tu vida.

Color: Rosa

Número: 7

Piedra: Lapislázuli

ACUARIO

Amor de una noche se aproxima y será con expareja o amistad, recuerda que tú eres muy de esas o esos. Recuerda de no pedir cariño y amor que no naciste para vivir de rodillas.

Color: Blanco

Número: 75

Piedra: Gema

PISCIS

Cambios importantes se vienen encima la llegada de nuevos amores serán punto clave para ti. Posibilidades de cambios en tu estado de ánimo y oportunidad de nueva relación.

Color: Naranja

Número: 32

Piedra: Jaspe

Sígueme en mis redes sociales Instagram y Twitter: @soylaurarivas. Citas: 3317-92-5516.