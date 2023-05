Luna Nueva en Tauro. No sanas porque cuando llega algo bueno a tu vida lo rechazas y prefieres quedarte con lo que no te hace feliz. No sanas porque sigues ignorando al poderoso y valioso ser que llevas dentro. No sanas porque continúas desatendiéndote y fingiendo que todo está bien en tu mundo. No sanas porque no te has atrevido a enfrentarte a las personas que dirigen tu vida. No sanas porque no usas tus tijeras para cortar lazos con personas que ya no te nutren. No sanas porque has asumido que el sacrificio es la forma de demostrar amor a los demás. No sanas porque no usas la magia del perdón para limpiarte de ira y rencor.

ARIES

Prepárate para una semana llena de emociones y cambios en tu cuenta bancaria. La Luna Nueva en Tauro te informa que es hora de hacer un chequeo en tus gastos y ahorros. Pero no te preocupes, ¡van a llegar nuevas oportunidades de hacer dinero! O tal vez encuentres algunos billetes perdidos en el bolsillo de tus pantalones.

Y como si eso no fuera suficiente, la cuadratura entre Plutón en Acuario y Júpiter en Tauro trae una encantadora combinación de presión y conflicto. Intenta equilibrar tus deseos personales con las expectativas de los demás, pero recuerda que siempre puedes culpar a los astros si no logras hacerlo.

Color: Beige

Número: 37

Flor: Gardenia

TAURO

La semana trae una combinación de energías interesantes para ti. Con la Luna Nueva en tu signo, es hora de… ¡Enfocarte en ti misma/o! Sí, porque eso es algo que realmente necesitas recordar. Así que, tómate un momento para consentirte, mimarte y admirarte en el espejo. Necesitarás un buen descanso antes de recibir la abundancia en tu vida y prepárate para que tu identidad comience un nuevo ciclo. La cuadratura entre los planetas en tu signo podría traer algunos cambios y desafíos en tu persona. Y sabes lo mucho que te gustan los cambios, Así que disfruta de esa maravillosa dosis de incertidumbre y adaptación constante.

Color: Verde

Número: 51

Flor: Rosa Roja

GÉMINIS

Esta semana trae una combinación astrológica que seguramente despertará tu curiosidad y comunicación interior. Con la Luna Nueva en Tauro, se despiertan tus deseos de introspección y conexión espiritual. Aprovecha este momento para perderte en un mar de reflexiones profundas y misterios existenciales. Siempre es divertido cuando te pierdes en el laberinto de tus pensamientos. La cuadratura entre Plutón en Acuario y Júpiter en Tauro puede desencadenar una intensa búsqueda de conocimiento y expansión mental. ¿Qué mejor manera de disfrutar la semana que pasando el tiempo leyendo un buen libro o escuchando tu música favorita?

Color: Blanco

Número: 14

Flor: Violetas

CÁNCER

Gracias a la Luna Nueva en Tauro en tu área de amistades y conexiones sociales. ¿Quién dijo que ser introvertida (o) no podía ser trending? Ahora es tu momento de brillar en las redes sociales y mostrarle al mundo tus habilidades de filtro y edición. Hay más diversión astrológica para ti. Con la cuadratura entre Plutón y Júpiter, podrías sentir la tentación de hacer algunas compras impulsivas. ¡Eso está bien, siempre y cuando esas gangas no se conviertan en un agujero negro para tu cuenta bancaria! El consejo es que canalices tu creatividad en proyectos, más manuales, como hacer tus propios accesorios o decorar tu hogar con elementos reciclados.

Color: Esmeralda

Número: 22

Flor: Nardos

LEO

Prepárate para que tu luz te persiga aún más gracias a la Luna Nueva en tu área de carrera y reputación. Es como si te hubieran dado el premio al Mejor del Universo. Ahora, con la cuadratura entre Plutón y Júpiter, podría haber ciertas tensiones en tus relaciones cercanas. Considera estas situaciones como una oportunidad para demostrar la sabiduría que te gastas en diplomacia y hacer malabares con los egos de los demás.Ten cuidado con la oposición entre Marte y Plutón, ya que podrías sentirte un poco inclinada a discutir o ponerte en modo “león furioso”. El consejo es que canalices tu energía a través del ejercicio en actividades creativas.

Color: Amarillo

Número: 20

Flor: Girasoles

VIRGO

Esta semana, prepárate para expandir tu mente y explorar nuevos horizontes con la Luna Nueva en tu área de aventuras y conocimiento. Es como si el universo te estuviera diciendo: deja esos planes meticulosamente organizados y aventúrate en lo desconocido. Ahora, con la cuadratura entre Plutón y Júpiter, podrías sentir un poco de tensión entre tus responsabilidades diarias y tus deseos de explorar y expandirte. Cuidado con la oposición entre Marte y Plutón, ya que podría haber ciertos obstáculos en tu camino hacia el descanso y la relajación. El consejo es que encuentres formas de escapar de la rutina diaria.

Color: Azul marino

Número: 9

Flor: Liciantus

LIBRA

La Luna Nueva en Tauro te invita a sumergirte en tu lado misterioso y explorar nuevas profundidades. ¿Estás listo para ser el detective más elegante del cosmos? Ahora, con la cuadratura entre Plutón y Júpiter, podrías sentir una tensión entre tus deseos de divertirte y la necesidad de mantener el equilibrio en tu vida. Pero no te preocupes, ¡eres experto en encontrar el punto medio!

Ten cuidado con la oposición entre Marte y Plutón, ya que podría haber ciertos desafíos en tu camino hacia la realización de tus metas y sueños. El consejo es que mantengas la calma y la diplomacia en todas tus interacciones.

Color: Amarillo

Número: 57

Flor: Claveles

ESCORPIÓN

La Luna Nueva en tu área de relaciones te invita a adentrarte en el mundo del amor y la conexión humana, profunda e intrigante. Prepárate para poner tus habilidades al servicio de descubrir nuevos aspectos en tus relaciones. Con la cuadratura entre Plutón y Júpiter, podrías sentir una tensión entre tu necesidad de profundidad emocional y la expansión en tu vida cotidiana. Tú sabes cómo encontrar el equilibrio entre el crecimiento personal y las conexiones significativas. Conviértete en una maga de las relaciones y descubre nuevos trucos para mantener el amor. El consejo es que canalices tu energía intensa hacia proyectos que te apasionen.

Color: Violeta

Número: 92

Flor: Claveles

SAGITARIO

Las cuadraturas entre Plutón en Acuario y Júpiter en Tauro pueden generar algunos desafíos en la comunicación, así que recuerda elegir tus palabras sabiamente. Además, la oposición de Marte en Leo a Plutón en Acuario puede crear una energía intensa en tu vida intelectual. Para sobrellevar esta energía, debes encontrar formas creativas de hacer tu trabajo diario más emocionante. ¿Por qué no intentas cambiar tu rutina y añadir un poco de diversión a tus tareas? Además, aprovecha esta oportunidad para comunicarte con claridad y evitar malentendidos. Sé honesto y directo en tus conversaciones, pero sin perder tu diplomacia sagitariana.

Color: Morado

Número: 23

Flor: Astromelias

CAPRICORNIO

Te espera una montaña rusa de emociones en el ámbito del amor, el romance y la creatividad.

Ambiciona todo eso y lo que tu corazón te pida. Con la Luna Nueva en Tauro iluminando tu área de expresión personal, prepárate para mostrar tu lado más divertido y juguetón. La cuadratura entre Plutón en Acuario y Júpiter en Tauro puede generar algunas tensiones financieras. Asimismo, la oposición de Marte en Leo a Plutón en Acuario puede crear ciertos conflictos en tus relaciones íntimas. Para disfrutar al máximo, explora tu lado más lúdico y despreocupado.

Color: Gris

Número: 43

Flor: Orquídea

ACUARIO

Semana llena de sorpresas cósmicas y risas a carcajadas. Con la Luna Nueva en Tauro iluminando tu área de hogar y familia, es hora de redecorar tu vida… ¡literalmente! Dale un toque extravagante a tu casa y convierte tu sala en tu santuario espacial.

Necesitas desconectar de la semana, de la rutina y qué mejor que hacer en tu hogar, centrándote en esos cambios. La cuadratura entre Plutón en tu signo y Júpiter en Tauro te desafía a ser el centro de atención en todas partes. Aprovecha para hacer algo diferente con tus amigos. La oposición de Marte en Leo en tu área de relaciones a Plutón en tu signo podría generar choques de personalidad.

Color: Azul marino

Número: 51

Flor: Rosa rosa

PISCIS

Con la Luna Nueva en Tauro iluminando tu área de comunicación, es hora de que saques a relucir tu don para contar historias. Reúne a tus amigos/as para una noche de risas descontroladas. La cuadratura entre Plutón en Acuario y Júpiter en Tauro puede generar algunas situaciones diferentes. Enfócate en encontrar el lado divertido de las cosas y verás cómo las tensiones se disipan en el aire. Ahora, en cuanto a tu energía física, la oposición de Marte en Leo en tu área de salud a Plutón en Acuario puede hacer que te sientas un poco agotada(o). Pero no te preocupes, Piscis, el remedio perfecto para eso es un maratón de películas y snacks.

Color: Azul

Número: 9

Flor: Loto

