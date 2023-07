La energía está totalmente a favor de los cambios. Este tiempo es ideal para hacer que la magia habite en ti, tener tus protecciones y elevar palabras positivas que resolverán todas las cosas pendientes. Nuevos comienzos, la belleza y colorido que nos presenta todos los días. La naturaleza es una invitación para darnos cuenta de que la vida es así. Habrá días con mucho color y en los cuales nuestro verano es esplendoroso, y habrá días en el otoño en los cuales nuestras hojas serán doradas y caerán.

ARIES

Es el momento perfecto para comenzar algo de nuevo. La monotonía nunca ha sido amiga tuya y cuando entras en algo que te aburre, deja de meterte en problemas por otros. Deja que cada uno solucione sus problemas. Vas a tener una especial conexión con alguien, un acercamiento grande. Sentirás que, a pesar de los problemas del mundo, el universo está contigo y todo terminará bien. Es importante que lo sientas así.

TAURO

Deja de pensar un poco, deja a un lado toda esa responsabilidad que tienes y sal a disfrutar. Llevas dándole vueltas a algo durante mucho tiempo y créeme, cuando algo te obsesiona, te pones un poco pesado con todo. Tómate un descanso, por favor, y deja que todo fluya sin necesidad de tener que hacer esto o lo otro. Te falta improvisar un poco, dejarte llevar, no pensar tanto. Estás demasiado metido en tus cosas.

GÉMINIS

Ese loco que no se adapta, el que no puede dejar de hablar, tiene que aprender lecciones. No eres tan bueno y sensible como haces creer a los demás. Estás poco trabajador e inestable, ese eres tú en realidad, Géminis. Algunos le dicen doble cara y esta es tu peor parte. Sólo los que te conocen de verdad saben que es así. Eres conflictivo y desordenado, flojo y de pretextos. No se obliga a quedarse en un sitio en el que su verdadera forma de ser corre peligro.

CÁNCER

La verdad es que te sientes valiente, muy valiente para desechar, para quitarte de encima lastres y también a personas que no aportan nada. Puede que gran parte del mundo se haya quedado alucinando con esta actitud tuya, pero es que ya te has cansado de muchas cosas y de repente como que estás mandando todo muy lejos con una facilidad increíble. Sólo quieres ser feliz con quien de verdad te da esa felicidad.

LEO

En estos días, seguro que tienes de todo. Estás como en una especie de montaña rusa, un minuto estás súper bien, pero al minuto siguiente no te aguantas ni tú. Tranquilo, tienes demasiado estrés encima, así que, por favor, trata de relajarte todo lo que puedas. Y no te culpes demasiado, a veces eres demasiado duro contigo mismo y eso hace que encima te sientas mucho peor creyendo que no eres capaz de afrontar ciertas situaciones.

VIRGO

Recuerda algo: ahora es mejor que no hables demasiado pronto, que no digas tan rápido lo que piensas, que no saques todos tus sentimientos ni tus emociones más profundas a la primera, de verdad, ahora no te conviene. Tienes que tener ojos y oídos en todas partes ahora, tienes que aprender a leer entre líneas y tienes que ser rápido. Y no, no lo cuentes todo, ni las buenas ni las malas noticias.

LIBRA

Comenzamos un nuevo mes, y créeme, si quieres meterte en algún negocio o en algo importante que te lleve un desembolso, piénsalo bien y ahorra un poquito más. Últimamente te enamoras de todo lo que ves y, aunque las cosas sean como son, no te privas de nada. Ahorra tu dinero un poquito a la hora de gastar y, sobre todo, evita hacerlo con cosas que no merecen la pena o de las que te aburrirás al momento y que no aportan nada.

ESCORPIÓN

Tienes que encontrar el punto medio, tu equilibrio, y entender que a veces hay que llorar fuerte, hay que soltar, no se puede tener todo retenido, pero después, la luz regresa. Lo que no es bueno es estar un día arriba y otro abajo, no puedes permitir que cualquiera crea que tiene el poder sobre ti. Hay cosas muy injustas que tú estás dejando pasar, así que empieza a cortar por lo sano y a no permitir ni una más.

SAGITARIO

Si tienes algo de estrés, aléjate como sea. Ve a correr, practica tu deporte favorito, medita, haz oración y deja que todo se acomode. Eso te hará sentir más tranquilo, seguro ya te sientes mejor que nunca. Haz lo que sea necesario para sacar toda esa energía. Eres muy especial y fuerte. Todos tenemos nuestras virtudes, y a menos que traten de herirte jugando con tu inteligencia y tus sentimientos más profundos, entonces conocerán tu fuego y a Júpiter en todo su esplendor como tu regente.

CAPRICORNIO

Se viene dinero extra que, además, necesitas, o algo relacionado con la familia, un deseo que hace mucho tiempo que quieres. Sigue manifestando, sigue proyectando. El mundo es tuyo cuando quieres que así sea, y lo es. Disfruta de toda esta buena vibra, de todas las energías positivas. Has cambiado tus pensamientos, has cambiado tu rutina, has cambiado tu forma de ver la vida y gracias a eso, estás consiguiendo todo lo que quieres.

ACUARIO

Tienes claro que no vas a darle más vueltas a ciertos temas que ya te agotan. Tienes mucha paciencia, tratas de hacerle mal a todo el mundo que se cruza en tu camino, desconfianza y miedo, tu conciencia comienza a rendir cuentas. También está claro que quieres ser feliz, que necesitas verte y remediar tus errores. Aunque al resto pueda molestarle algo que haces, es tu vida y son tus decisiones.

PISCIS

Cambia el camino, cambia la forma de ver las cosas, cambia el rumbo y lo establecido. Y hazlo cuanto antes. Porque hay cosas que así no están funcionando. Además, es súper importante que te centres un poquito en tu salud ahora. Llevas acumulado mucho estrés, y lo peor de todo es que no es solo el estrés que te generas tú con tu día a día, es el estrés del resto que se te contagia como si nada. Y después, tú te quedas con esa mala vibra. Intenta comer mejor, dormir mejor y controlar esa ansiedad. Y aunque te enojes o no te apetezca, apártate de las personas que vibran tan bajito, por favor.

Sígueme en mis redes sociales Instagram y Twitter: @soylaurarivas. Citas: 3317-92-5516.