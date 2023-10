Es semana de ponerse al corriente con las deudas personales, las deudas y evitar los malos entendidos… debemos desterrar los pensamientos negativos recurrentes y decir: “Yo soy uno con el universo y el universo es uno conmigo, estoy pleno, sano, dichoso en éxito y feliz”. Cambiar por flores frescas, hierbas de poder como la hierbabuena, la ruda, el romero y la albahaca.

ARIES

Todo se acomoda y vuelve la paz a tu vida. No juegues con los sentimientos de las personas que te aman, ya que esto te puede generar un karma negativo. Comienzas a sentir la necesidad de tomarte un tiempo libre y esto es beneficioso para tus relaciones, tu descanso, tu amor y poner un tiempo fuera solo para ti.

Color: Azul.

Azul. Piedra: Turquesa.

Turquesa. Decreto: “Soy uno con la verdad absoluta”.

“Soy uno con la verdad absoluta”. Carta del Tarot: 7 de oros, suerte, fortuna, excelente momento para invertir.

TAURO

La palabra “infiel” debe desaparecer de tu diccionario diario. Es importante establecer las prioridades en tu vida y dejar de jugar con esa doble moral. De seguir así, caminarás muy solo y tu mala fama de quedar mal irá creciendo. Busca la manera de arreglar los malentendidos del pasado y coopera más en tu trabajo. Semana propicia para el amor.

Color: Blanco.

Blanco. Piedra: Rubí.

Rubí. Decreto: “Soy la verdad absoluta y puedo ser honesto”.

“Soy la verdad absoluta y puedo ser honesto”. Carta del Tarot: As de espadas, librar una batalla con triunfo.

GÉMINIS

Una noticia desagradable con respecto a un familiar llega. Es momento de estar más cerca de tu familia y dar el apoyo moral que ellos necesitan. Cuando perdones, hazlo desde el corazón, pues de no hacerlo así ni aclaras ni tiene sentido.

Color: Amarillo.

Amarillo. Piedra: Diamante.

Diamante. Decreto: “Soy el amor del universo”.

“Soy el amor del universo”. Carta del Tarot: As de oros, dicha, poder, renombre.

CÁNCER

Estás más seductor, apasionado e intenso que nunca. Las reuniones sociales, los compromisos laborales y familiares están a la orden del día, no abuses. Demuestra quién eres, de qué estás hecho, qué necesitas, demuestra tus habilidades y regala tu tiempo a la familia. Es un buen momento para los cambios, no te resistas, la mejor versión de ti está aquí y ahora.

Color: Verde.

Verde. Piedra: Zafiro.

Zafiro. Decreto: “Soy lo mejor de mí mismo”.

LEO

Muy conveniente, Leo, que estés rodeado de toda la gente que amas, ya que necesitas nutrir tu alma de buenos sentimientos y contagiarte de felicidad. Es momento de hacer un alto, meditar y trabajar por ti y tus sueños, no permitas que nada ensucie tu vida y tu reputación.

Color: Verde Militar.

Verde Militar. Piedra: Obsidiana.

Obsidiana. Decreto: “Yo soy la felicidad plena y total”.

“Yo soy la felicidad plena y total”. Carta del Tarot: La torre, cuida tu salud y tus palabras, tus sentimientos te enferman.

VIRGO

Conviene buscar la manera de incrementar tus ingresos, abriendo ese negocio tan próspero que tienes en mente. Solo hazlo y sin miedo, todo está a favor. Piensa muy bien en tu futuro, dónde y cómo te visualizas, los pensamientos influyen, pero las relaciones cambian con tu hermosa actitud de amor y servicio.

Color: Lavanda.

Lavanda. Piedra: Ojo de tigre Cuarzo.

Ojo de tigre Cuarzo. Carta del Tarot: As de bastos, recuperación de poder, toma de decisiones, objetivos cumplidos, amor recuperado.

LIBRA

Conquista cada día a tu pareja con hechos tangibles y no con palabras bonitas que se las lleva el viento. Camina en el pasto para liberar energías. Tomar partido en situaciones familiares te pone en una situación de soledad y tristeza, pero no te amargues, aún así mucha gente ama tu ser y estarás muy bendecido.

Color: Rojo.

Rojo. Piedra: Cuarzo rosa.

Cuarzo rosa. Decreto: “Tengo todo y más de lo que puedo desear”.

“Tengo todo y más de lo que puedo desear”. Carta del Tarot: La Luna, intuición, presentimiento, hacerle caso al sexto sentido.

ESCORPIÓN

Confronta la vida con valor y dignidad. Las oportunidades no tocan dos veces a tu puerta, así que replantea lo que tienes y lo que puedes hacer. Para ti todo va despacio y comienzas a desesperarte y tomar decisiones arrebatadas, tranquilo y vuelve a meditar y a repensar, escucha tu corazón.

Color: Azul como la inmensidad del cielo y la profundidad del mar.

Azul como la inmensidad del cielo y la profundidad del mar. Piedra: Topacio.

Topacio. Decreto: “Remuevo mis pensamientos de dolor y rencor. Aquí y ahora solo hago lo justo”.

“Remuevo mis pensamientos de dolor y rencor. Aquí y ahora solo hago lo justo”. Carta del Tarot: Dos de bastos, aprender de los errores y pedir disculpas.

SAGITARIO

Pregúntate, Sagitario, ¿qué es lo que realmente quieres en la vida? Y acepta los retos intensos que se vayan presentando a lo largo del día. No corras. Déjate amar, cree, confía, con sus reservas, no entregues todo como antes, solo confía y sé original y edición limitada como siempre. No pierdas ni la paciencia ni la cordura. Estás en amor, vibras en la mejor de las suertes.

Color: Blanco y Plata.

Blanco y Plata. Piedra: Diamante.

Diamante. Decreto: “Tengo más dinero”.

CAPRICORNIO

Ábrete a la comunicación y aprende a reconocer tus errores con humildad. Un problema llegará a su fin y así te liberarás de una carga de estrés muy fuerte. Las metas aún no se cumplen, no te preocupes tanto, es general, los astros están retrasando un poco las cosas. Toma todo con calma y serenidad.

Color: Rosa.

Rosa. Piedra: Amatista.

Amatista. Decreto: “Soy todas las posibilidades”.

ACUARIO

El dinero fluye de manera precisa y no te faltará. Es primordial buscar la manera de incrementar tus ingresos, sin miedo, sólo aterriza tus proyectos. Las cosas toman su curso real, ahora la realidad toma una fuerza imponente. Cuida acciones, palabras, decisiones y tu esencia.

Color: Café.

Café. Piedra: Ópalo.

Ópalo. Decreto: “Soy paz”.

“Soy paz”. Carta del Tarot: La rueda de la fortuna, todo cambia, hacia donde gira tu universo.

PISCIS

Querido Piscis, llega el momento de enfrentar tu pasado, de reparar el daño que has hecho y aceptar las consecuencias, buenas o malas, de tus actos. Así que el universo premia todas tus buenas acciones y, en particular, recibirás mensajes y regalos preciosos que mereces desde eternidades. Serás muy querido y un viaje con muy buena compañía y suerte te espera.

Color: Azul Acero.

Azul Acero. Piedra: Zafiro.

Zafiro. Decreto: “Soy todas las posibilidades positivas. Soy uno con Dios”.

“Soy todas las posibilidades positivas. Soy uno con Dios”. Carta del Tarot: El Sol en tu casa.

