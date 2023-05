Latin Lover tuvo miedo tras someterse a cirugía de columna

El actor mexicano Víctor Manuel Reséndez, mejor conocido como Latin Lover publicó en sus redes sociales un vídeo con un mensaje que desató las dudas entre sus seguidores:

"A veces es bueno hacer una pausa para regresar más fuertes. Dejaré por un tiempo de hacer una de las cosas que más me gusta. Ya les platicaré. Nunca subestimes el poder de una pausa", escribió, después compartió una foto en una cama de hospital, se sometió a una cirugía de columna.

Un cibernauta lo cuestionó, tras ver la publicación del "¿Qué tan bueno es cargar tan pesado y andar sufriendo?, pudiendo cargar pesos normales y trabajar bien el músculo?"

TAMBIÉN LEE: Shakira: Tras video en las olas, fans aseguran que es una mujer libre ahora que está soltera

El actor se ha sometido anteriormente a otras cirugías, sin embargo a través de su perfil de Instagram admitió que en esta ocasión sintió miedo.

Latin Lover, dio a conocer la noticia de que ahora no le tocaba compartir una feliz noticia como a veces se aparenta en las redes, pues había sido intervenido de la columna, confesó tuvo temor pero que por fortuna salió bien, sin embargo, adelantó que aún debe operarse de las cervicales; pidió a sus seguidores mandarle buena vibra y deseó reaparecer pronto "si Dios quiere".

"Estamos acostumbrados a subir a las redes sociales solo cosas bonitas como si todo fuera perfecto, la realidad es que no lo es. Lo único Perfecto es Dios. Hoy tuve una cirugía de columna por la mañana, y aunque a lo largo de mi vida he tenido varias, les confieso que tuve miedo. Gracias a Dios salí bien, pero me falta otra cirugía de cervicales. Ahí les encargo que me manden buena vibra, y si pueden una oración. Nos vemos pronto si Dios quiere".

YC