Las mil caras de Roberto Carlo

El actor, presentador e influencer Roberto Carlo es una de las caras más frescas del entretenimiento que ha sabido diversificar su carrera en todas las pantallas. Actualmente es parte del elenco del programa matutino de Imagen Televisión “Sale el sol”, al mismo tiempo que se presenta en teatro en la Ciudad de México con la puesta en escena “El juego de la cita”, que es un monólogo interactivo que hace reír y reflexionar al espectador en temas de amor. Roberto se convierte en una suerte de “cupido” en este montaje, donde el público que asiste participa en la trama.

“Arranco el 2019 con mucho trabajo gracias a Dios, con muchas ganas de hacer muchas cosas además de las que ya hice, estoy haciendo televisión y teatro. Desde chavito siempre he sido bien movido, yo arranqué en la TV desde que tenía 10 años y nunca me ha gustado quedarme quieto, soy hiperactivo más en los profesional que en lo personal, porque ahí soy bastante tranquilo, no me gusta la fiesta, pero en lo profesional me gusta estar en todos lados, en mi programa, en las redes sociales, en mi canal de YouTube y en el teatro”.

Roberto tiene 20 años de trayectoria y durante este tiempo ha formado parte -a inicios de su carrera- en emisiones infantiles, también en telenovelas, programas unitarios y de contenido juvenil tipo reality show. “Me escribe mucho la gente acerca de que me quiere ver actuar otra vez, ya están repitiendo de nuevo la telenovela ‘Atrévete a soñar’ y al público le encanta. Lo último que hice en actuación en televisión fue en la serie ‘El Dandy’ junto a Damián Alcázar y Poncho Herrera, que fue para mí el primer proyecto como actor fuera de Televisa y fue una experiencia súper distinta a lo que venía haciendo”.

Espera que en el futuro se pueda dar la oportunidad de volver a trabajar en un proyecto así, ya que de momento su prioridad es “Sale el sol” y aunque sí le han ofrecido personajes en los proyectos de Imagen Televisión, destaca Roberto que hacer una serie de televisión o telenovela, le requiere demasiado tiempo, “porque desde que estoy en el programa, hace dos años, el tiempo no lo tengo. Pero ahora, regresando al teatro, puedo actuar en vivo los fines de semana”.

Acaba de terminar la primera temporada de “El juego de la cita”, pero la segunda arranca el próximo 22 de febrero en el Teatro “Sala L” de la Teatrería -Antes Foro Lenin- en Mérida 98 en la Colonia Roma de la CDMX todos los viernes a las 20:30 horas.

El desafío teatral

Roberto se confiesa emocionado por la oportunidad de explorar su capacidad histriónica a través del monólogo. “Había hecho ya varias obras de teatro musical como ‘Vaselina’, ‘Mame’ y ‘Timbiriche el musical’, pero nunca había tenido la oportunidad de hacer un monologo interactivo y estoy bien emocionado porque ‘El juego de la cita’ es doble experiencia actoral y para el público es una experiencia escénica porque es un formato que no se ha hecho en México”.

“La obra sucede como si fuera un programa de televisión en donde yo selecciono a solteros que están en el público, y hago una pareja, ya sea heterosexual, bisexual u homosexual, los que quieran participar y los presento”.

Al final, durante el desarrollo de la dinámica que se convierte en trama, el público descubrirá si quienes participaron por su propia voluntad en el montaje, tendrían una segunda cita. Roberto espera que la audiencia se divierta con él y lo acompañe todos los fines de semana ahora que retoma la puesta en escena.