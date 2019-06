Las dos caras de Frank Maldonado

El actor y artista plástico español Frank Maldonado, quien actualmente radica en Miami, después de haber formado parte de proyectos televisivos en México con la empresa Televisa y también en Estados Unidos con la cadena Telemundo, está a la espera del arranque de grabaciones de una serie televisiva llamada “Sombras”, la cual pertenece a los géneros del thriller y drama, donde tomará el papel de “Billy”, un asesino en serie, que durante el día es un hombre dedicado al cuidado de su madre, pero que por la noches se convierte en un auténtico monstruo.

El piloto de la serie se rodó en Miami entre noviembre y diciembre del 2018 y constará de 13 capítulos. Su lanzamiento será a través de plataformas streaming, aunque todavía no se revela mediante cuál de ellas se ofrecerá al público, pero ya está vendida.

El proyecto es escrito y dirigido por Ricardo Valdez y producido por su hermano Marco Valdez, el protagonista es Fred Valle, quien da vida a “Dimitri Volkov”, el director de una funeraria que trae a la luz asesinatos sin resolver mientras busca venganza para las víctimas. “Yo soy el antagónico de la serie, es un personaje muy complicado, es un asesino en serie. Es un chico joven que durante el día se dedica a arreglar computadoras, cuida a su mamá que está en una silla de ruedas por una trombosis”.

Agrega que esta faceta “pura” vuelve impredecible al personaje. “Él juega con la dualidad de ser chico bueno -que era lo que buscaban en el casting, que pareciera alguien responsable-. Su padre era adicto a las prostitutas y vivió de niño en un mundo donde estaban el alcohol y las drogas. Entonces, para él estas mujeres son como el mal y por eso intenta ser asexual. En el piloto hay imágenes donde el chico se flagela y asesina a una sexoservidora”. Señala que el reto es alto porque tiene que recurrir a sus herramientas histriónicas para jugar con esta dualidad del papel.

“Tengo que dar esta ternura al espectador, mostrar al personaje donde ayuda a su mamá, la cuida, la viste. Pero por otro lado, el rol también es sanguinario y asesino. El director me ha recomendado ciertas películas para que me vea y encuentre cómo realizarlo”. Frank pone como ejemplo a Darren Criss como “Andrew Cunanan” en la serie “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”.

En la trama también “Billy” mantendrá un romance con la secretaria de “Dimitri”, pero se entera que es scort de lujo y la asesina, es por eso que entra en conflicto con el personaje central. “Se entrelazan varias historias, hay forenses, policías, narcos. Y todo comienza con que están apareciendo prostitutas muertas y todas tienen el mismo perfil, chicas jóvenes que tienen el corazón expuesto, y de ahí se van repartiendo las pequeñas historias que más tarde se van conectando”.

Alimenta su creatividad

Frank espera que una vez que el proyecto de “Sombras” se presente al público, impacte y sea del agrado de la audiencia.

Por otro lado, se sigue desarrollando como pintor, su técnica es la espátula y su nueva colección es sobre desnudos, su quehacer artístico puede observarse en su cuenta de Instagram @_frankmaldonadoart.