Las cosas pasan para algo: Farid Dieck

El próximo 15 de noviembre a las 20:30 horas en Foro Sur en Tlajomulco, se presentará el motivador y empresario, Farid Dieck, joven emprendedor de Monterrey que al día de hoy suma tres millones de seguidores en Facebook. En nuestro Estado estará presentando su monólogo y conferencia “Las cosas no pasan por algo, pasan para algo”. Los boletos van de los $200 a los $500 pesos y pueden adquirirse en las taquillas del inmueble o en sistema Ticketmaster.

“En la charla lo que comparto son diversas experiencias que me dejaron algunas perspectivas que se fueron sumando bajo la premisa de que la cosas pasan para algo, que todo lo que vivimos pasa para hacer posible una y otra cosa, que aunque algo pareciera insignificante en el momento o no encontramos el propósito o el sentido de dicho evento, conforme pasa el tiempo, si miramos en retrospectiva, nos daremos cuenta que cada cosa sumó para hacer posible el aquí y el ahora”, comparte Farid en entrevista.

“La finalidad es que la audiencia pueda empatizar con cualquiera de estas perspectivas y pueda aplicarlas y utilizarlas en su día a día, quizá inspire alguno de sus caminos o motive alguno de sus sueños, todo esto aunado al recital de algunos de mis mejores poemas y reflexiones en vivo con la música, es como un monólogo combinado con recital de poemas y reflexiones musicalizadas”.

Una trayectoria en ascenso

Desde temprana edad, Farid se mantuvo inmerso en proyectos sociales. Durante sus estudios universitarios en Ingeniería en Producción Musical en ITESM, emprendió varios buscando tener un impacto positivo como la marca de zapatos hechos con suela de llanta reciclada, “Ecü”, de la que es cofundador. A partir de ello se le abrieron las puertas para impartir charlas en escuelas y diversos eventos sobre su visión de ser emprendedor social.

Desde el año 2017 comenzó a crear contenido artístico audiovisual en redes sociales compartiendo las lecciones que ha aprendido con diferentes experiencias que ha vivido. Es autor del libro “Para Ti: Las cosas no pasan por algo, pasan para algo”, y también promueve su primer disco “Las cosas pasan para algo”.

“Empecé en enero del 2017, el próximo enero estaré cumpliendo dos años y todo empezó por el proyecto que hice de reciclaje de llantas y plástico junto con un compañero, consiste en hacer calzado con estos materiales y este emprendimiento social me llevó a que me invitaran a dar charlas en distintos lados en México, así encontré esta pasión y habilidad para hablar, me di cuenta que me gustaba hacerlo y que además a la gente le servía y que le aportaba”.

¿Y qué viene?

Farid cerrará el año con más presentaciones en la República Mexicana. Ahora tiene en mente desarrollar otro libro y una serie de cinco capítulos para redes sociales, ambos proyectos enfocados en la filosofía de vida que transmite dese hace dos años. También está la intención de un posible proyecto de construcción de casas sustentables en Oaxaca.