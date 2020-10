Las claves de Banaz para triunfar como youtuber

El Youtuber Juan Pablo Eguiarte Martínez, mejor conocido como Banaz, no ha dudado en compartir el proceso de pedirle matrimonio a su novia Celeste Pellegrini “Cellegrini”, también reconocida creadora de contenidos; que, en conjunto, comparten aventuras que los han posicionado como grandes estrellas de YouTube.

A través de diversos episodios, Banaz sorprendió a sus seguidores al revelar que le propuso matrimonio a Cellegrini con una peculiar dinámica que, por un lado, cumplió el sueño de su novia de llegar a las pantallas del cine, y por otro, componer una canción que refleje el amor de esta pareja que en enero de 2021 celebrará ocho años de relación.

“La respuesta ha sido increíble. Siempre me preguntaban que cuándo le entregaría el anillo, y me hubiera encantado contarles que esto lo vengo planeando desde hace un año, pero no había encontrado la idea perfecta para pedírselo. Yo quería que fuera algo perfecto. Le cumplí el sueño, ella siempre había querido verse en la pantalla grande, y de alguna manera iba a lograr ese sueño, así empezó la idea”.

Banaz reveló que el 19 de octubre se estrenará en su canal el último video de su serie “La propuesta”, presentando “Mil razones”, la misteriosa canción que compuso junto a Carlos Luna, y que fue mezclada y masterizada por Ricardo Gutiérrez, grandes amigos del Youtuber.

“Desde que empezamos a andar le compuse una canción en el primer 14 de febrero que estuvimos juntos y le encantó, porque también soy músico. Ahora decidí combinar todo esto, traté de hacerle la canción más bonita y mezclarlo con su sueño. Ideé un video para que ella saliera sin que se diera cuenta que sería parte de la propuesta de matrimonio”.

Banaz recordó que conoció a “Cellegrini” cuando ambos estudiaban inglés, y aunque en ese momento ella tenía pareja, al poco tiempo tuvieron la oportunidad de conocerse cuando ella concluyó su pasada relación, sin imaginar que así comenzaría su historia de amor.

“Empezamos a llevarnos muy bien, nos hicimos grandes amigos, salimos, la empecé a conquistar, le pedí que fuera mi novia y me bateó, me dijo que no, pero al día siguiente se arrepintió y me dijo que sí. Entonces desde hace ocho años estamos en una relación muy bonita”.

Banaz compartió que por causa de la pandemia detuvo sus viajes a Colombia y Argentina, donde crearía contenido referente a la Copa América; también suspendió una estadía en China. Pese a ello, señala que ha ideado otros videos sobre sus actividades cotidianas para mantenerse en contacto con los seguidores de su canal de YouTube.

Conviértete en un youtuber exitoso

Banaz cuenta con más de un millón 400 mil seguidores, tan solo en YouTube; y este posicionamiento no ha sido sencillo, pues asegura que la clave de todo proyecto de contenidos creativos radica en la disciplina y constancia con la que se impulsa una idea inicial.

Ante el incremento de plataformas y programas para editar contenidos audiovisuales, Banaz recomienda no dudar del talento personal y explorar las posibilidades de proyección que cada red social ofrece para comenzar a encaminar el proyecto; para ello, comparte una serie de claves para todos los que desean convertirse en un youtuber profesional: