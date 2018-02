Las “GranDiosas” no sueltan el trono

La viralidad de las canciones de moda y el impacto que tienen en las redes sociales no es algo que inquiete a las GranDiosas, proyecto liderado por Dulce, Manoella Torres y Rocío Banquells, quienes desde hace ocho años decidieron unir sus voces para demostrar la razón por la cual la música ochentera sigue presente.

Previo a su presentación en el Auditorio Telmex la noche de este jueves 22 (a las 21:00 horas), las intérpretes destacaron, en entrevista, el arropo generacional que el público les ha brindado para que sean consideradas las máximas exponentes del romanticismo femenino en México pese al surgimiento de nuevas voces que, a decir de Dulce, no han podido posicionarse ni igualar el legado que significó la década de los 80, aunque reconocen que Edith Márquez, quien ahora se ha sumado brevemente a GranDiosas, es la única que ha consolidado su carrera de manera individual y sin recurrir a los covers como base de inicio.

“Cada una interpreta a su manera y tiene su temperamento, Manoella tiene una voz muy hermosa, limpia, fina y muy potente. Dulce es temperamento al 100% en el escenario y sus canciones me las sé todas al igual que las de Rocío Banquells. Yo trato de tener el mío y aprender de ellas, pocos artistas de mi generación tienen oportunidad de compartir escenario con ellas”, explicó Edith Márquez al agradecer el privilegio de integrarse a GranDiosas, siendo el concierto en Guadalajara el último, para dedicarse a su próximo disco con canciones inéditas y con un dueto especial con Dulce.

Legado imborrable

Ya sea con duetos, individual o en conjunto, las GranDiosas ofrecerán una velada extensa para recordar los éxitos que han sobrevivido a las modas a lo largo de tres décadas y alentándolas a impulsar nuevos proyectos entre ellas para defender el trono que no piensan soltar tan fácilmente de la mano del productor Hugo Mejuco, con quien alistan gira por México y presentaciones especiales en Estados Unidos, después de dos conciertos exitosos en Monterrey y Ciudad de México.

“Yo no quisiera soltar a Edith, pero tiene que preparar su disco; hay muchas peticiones… Y es que cuando algo funciona y le gusta a la gente lo más difícil de congeniar son las agendas de cada una. Por lo pronto, realizaremos una gira importante en Estados Unidos y me gustaría seguir con este elenco, esto es tan sólo el inicio del tour, esperemos que dure mucho tiempo”, añadió Hugo Mejuco al recordar a otras mujeres que se han unido a GranDiosas, como: María Conchita Alonso, Karina, María del Sol, Valeria Lynch, entre otras.

“La gente es la que no nos olvida, porque hay una generación muy grande de los 90 al 2010 en la que industria no dio artistas buenos, sólo se dedicaron a conseguir muchachitas y muchachos que estuvieran bien buenas pero no buenos artistas y eso es lo que nos ayuda cuando buscan a alguien que sí cante y piensan en nosotros porque no hay más, de lo nuevo Edith Márquez es la única que llegó para quedarse; ha trabajado sobre proyectos suyos, no en ajenos”, señaló Dulce.

ASISTE

GranDiosas

D: Jueves 22 Febrero 2018

H: 21:00 hrs

L: Auditorio Telmex