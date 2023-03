Lana del Rey lanza el álbum "Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd"

La cantautora Lana Del Rey publica hoy su tan esperado noveno álbum de estudio: “Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd”, a través de Interscope Records.

El nuevo disco ha sido coproducido por Lana Del Rey junto a Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes y Benji, e incluye colaboraciones con Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML.

El lanzamiento del álbum cuenta con tres sencillos ya publicados: “Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd”, “A&W” y “The Grants”.

El disco ya está a la venta en CD, casete y varios formatos de vinilo exclusivos en tiendas selectas y en www.lanadelrey.com. El merchandising oficial también está disponible en la página oficial de Lana Del Rey.

Con esta placa, la artista refrenda su trascendencia en el mundo de la música pop al ofrecer sonoridades suaves con letras profundas y poderosas, remarcado su estilo sonoro que ya es muy característico.

Lista de canciones:

The Grants

Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd

Sweet

A&W

Judah Smith Interlude

Candy Necklace (feat. Jon Batiste)

Jon Batiste Interlude

Kintsugi

Fingertips

Paris, Texas (feat. SYML)

Grandfather Please Stand On The Shoulders Of My Father While He's Deep-Sea Fishing (feat. RIOPY)

Let The Light In (feat. Father John Misty)

Margaret (feat. Bleachers)

Fishtail

Peppers (feat. Tommy Genesis)

Taco Truck x VB

FS