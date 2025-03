Lady Gaga: Estas son sus mejores canciones, según la Inteligencia Artificial

Lady Gaga sorprendió a sus seguidores mexicanos anunciando un concierto en el Estadio GNP Seguros el próximo 26 de abril, si quieres irte preparando para su visita, puedes escuchar algunas de sus canciones, aquí te dejamos las mejores, según ChatGPT.

Mejores canciones de Lady Gaga, según ChatGPT

14.- Replay , álbum "Chromatica" (2020)

13.- Million Reasons , álbum "Joanne" (2016)

12.- The Edge of Glory , álbum "Born This Way" (2011)

11.- Marry the Night , álbum "Born This Way" (2011)

10.- Always Remember Us This Way , esta canción es parte del soundtrack de la película "Nace una estrella" (2018)

9.- Applause , "Artpop" (2013)

8.- Telephone , en compañía de Beyonce, álbum "The fame monster" (2009)

7.- Alejandro , álbum "The fame monster" (2009)

6.- Rain on Me , en compañía de Ariana Grande, álbum "Chromatica" (2020)

5.- Shallow , esta canción es parte del soundtrack de la película "Nace una estrella" (2018)

4.- Born This Way , álbum "Born This Way" (2011)

3.- Just Dance , álbum "The fame" (2008)

2.- Poker Face , álbum "The fame" (2008)

1.- Bad Romance , álbum "The fame monster" (2009)

Estas son las canciones mejor calificadas por la Inteligencia Artificial (IA), pero estamos seguros de que no son las únicas canciones disfrutables o inolvidables de Lady Gaga, recuerda que puedes disfrutar de su música a través de las plataformas de streaming o por internet.

Si Lady Gaga es una de tus artistas preferidas, no te pierdas la oportunidad de asistir a su concierto en la Ciudad de México (CDMX), el día de hoy a las 9:00 a.m. se abrió la preventa Priority , y el día de mañana se realizará la preventa Banamex a partir de las 2:00 p.m.

Si no cuentas con tarjeta Banamex, no te preocupes, la venta general estará disponible a partir del viernes 7 de marzo a las 2:00 p.m.

