El creador de contenido Adrián Marcelo cayó en una nueva polémica y se consiguió a un nuevo par de enemigos. La situación se volvió tendencia en la red social X. El clip en el que El Tío Rober lee una especie de comunicado en contra de Marcelo en presencia del Cojo Feliz se volvió viral y aún circula desde la noche del día de ayer.

El contexto sería el siguiente: El Tío Rober y El Cojo Feliz se habrían ofrecido a abrir los shows de Hermanos de Leche, entretenimiento protagonizado por Adrián Marcelo en compañía de La Mole. Sin embargo, este último dúo de comediantes, especialmente Marcelo, respondió y criticó la situación. Entonces, El Tío Rober y El Cojo Feliz aprovecharon un espacio en el podcast La Hora Feliz para responderle al conductor de Radar.

Este fue el mensaje de El Tío Rober contra Adrián Marcelo

"Ya no sabes ni a quién insultar para vender boletos" comenzó. "Esa es tu táctica ruin. Crees que es humillante ofrecerte para abrir un show porque no creciste con comediantes, cabr*n. Eso es un acto de humildad, no de humillación. No eres de este gremio, no le entiendes, y sabes qué, para tu tristeza, tampoco eres del gremio televisivo que tanto te dolió" dijo el comediante en relación a la polémica salida de La Casa de los Famosos que protagonizó uno de los eventos televisivos más comentados del año pasado.

"Eres un sin talento que no le ha quedado de otra que presumir cuánto gana para sentir que eso es triunfar. Nosotros entendemos que sigues en brote psicótico, que no ha disminuido ni un ápice a pesar de que tienes meses fuera del programa que te lo provocó. Ese programa que según tú dominaste, pero que, todos entendimos, hicieron contigo lo que quisieron. Ese programa que te estudió, te moldeó, te exhibió y cuando se dieron cuenta de que te habían frito el cerebro te tiró a la basura" sentenció.

Por último, señaló que quedará en La Mole el poder ayudar a Adrián Marcelo, pues "este gremio no te quiere, te utiliza". Veremos si Adrián Marcelo decide responder.

El mensaje recibe reacciones variadas

La situación entre Adrián Marcelo y El Tío Rober y El Cojo Feliz recibió reacciones variadas. Algunos se centran en la popularidad de Marcelo para defender al creador regiomontano, mientras que otros más señalan que a Marcelo ha sido innecesariamente cruel con este par de comediantes.

