Lady Gaga: Así puedes obtener tus boletos para el concierto en México

Lady Gaga anunció un concierto para la Ciudad de México y esto tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, si quieres ser el próximo en ver a esta gran cantante en vivo, ahora tienes una oportunidad, aquí te dejamos todo lo que debes de saber para adquirir tus boletos.

La última vez que Lady Gaga pisó tierra mexicana fue en el año 2012 con su gira “The Born This Way Ball Tour”, y después de más de 10 años, regresa con un nuevo tour de su disco "Mayhem".

Lady Gaga: Obtén los boletos para su concierto en México

Lady Gaga se presentará en la Ciudad de México en el Estadio GNP Seguros el día sábado 26 de abril de 2025.

Te puede interesar: Cinépolis: Conoce todos los estrenos de marzo 2025

Si quieres obtener los boletos para el concierto, lo puedes hacer a través de la página web de Ticketmaster en las siguientes fechas:

Preventa : Es exclusiva para los tarjetahabientes de Banamex y estará disponible el jueves 6 de marzo a las 2:00 p.m.

: Es exclusiva para los tarjetahabientes de y estará disponible el Venta general: Disponible a partir del viernes 7 de marzo a las 2:00 p.m.

Aún no se tiene el costo oficial de los boletos, pero hay especulaciones sobre esto, mencionando que pueden estar de entre mil 200 pesos hasta 6 mil 400 pesos.

Si quieres estar listo o lista para el próximo concierto de Lady Gaga, no te puedes perder el próximo lanzamiento del disco "Mayhem" el viernes 7 de marzo, ya lo puedes pre-guardar en algunas aplicaciones de streaming y ser de los primeros en disfrutar de esta nueva entrega.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

HS