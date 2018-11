La voz urbana de Nacho Vegas

Nacho Vegas, uno de los máximos cantautores de Iberoamérica está de visita en México para presentar su séptimo trabajo discográfico: “Violética”, material que parece concebido en otro tiempo, ya que en pleno 2018, el grueso de los artistas sólo piensa en sencillos o EP’s.

El español surca los estandartes ahora establecidos y no sólo opta por un disco sino que éste sea uno doble, un trabajo que aborda en sus 18 canciones temáticas sociales y recalcitrantes, así lo detalla en entrevista.

—¿Qué recuerdos tienes de tu primera presentación en Guadalajara?

Mi primer concierto fue curiosamente también en el Teatro Diana (donde se presenta hoy), un momento que tengo muy presente, fue muy bueno. En Guadalajara se respira un ambiente cultural muy especial, de hecho, en una ocasión tuve la fortuna de conocerla más a detalle, fui invitado a una mesa a la FIL (2007), festival maravilloso, el más importante del mundo; compartí ponencia con Andrea Echeverri, Julieta Venegas y Javier Concorbado, hablamos de la canción como palabra escrita. Es una ciudad preciosa, me fascina México y Guadalajara, ciudades muy grandes, tomando en cuenta lo que nosotros en España entendemos como ciudad. En el show de este sábado, me acompañará toda la banda con la que realice el último material y también Lázaro Cristóbal, un cantautor mexicano que conocí hace poco.

—En épocas donde los artistas buscas hacer el sencillo, y EP’s, tú sacas un disco doble, ¿por qué fue concebido así “Violética”?

Pasaron cuatro años desde mi último disco (“Resituación”) y tenía bastante repertorio, no me planteé como objetivo un disco tan largo, pero cuando comenzamos a mezclarlo, me di cuenta que el disco cojeaba si lo dejaba en un disco sencillo; me gusta que los álbumes supongan un viaje, que haya origen, destino y toda una experiencia con recovecos en el camino, por eso me pareció que el disco necesitaba esa longitud. Aun así hay canciones que no se alcanzaron a terminar y seguramente saldrán en un EP.

—¿Hubo algún factor en especial para que en tus últimos discos hablaras de lleno en la crítica social?

Siempre he tenido un compromiso político. En los noventas, cuando inicié en el mundo musical, en España había un clima social en que la música y la política eran como el agua y el aceite, en mis canciones siempre he intentado abordarlos, pero a decir verdad en 2011 a raíz del 15-M (movimiento social español en donde se realizaron marchas civiles que promovían una democracia más participativa), la gente hizo un cambio y comenzó a concientizarse de que la política les afectaba y que tenían la oportunidad de cambiarla, ya no solo era de cuatro personas trajeadas las que podían hacerla, ya no sólo era votar por la izquierda o la derecha, nos dimos cuenta que por medio de movilizaciones sociales había una nueva ilusión de hacer política en la calle y creo firmemente que los músicos somos permeables a lo que ocurre y al final desembocan en las canciones. En mi caso es más marcado ya que hay un posicionamiento concreto pues creo que las canciones tienen que contar una verdad emocional social marcada. En ‘Violética’ abordo temas colectivos, pero también hay espacio para temas más íntimos. El disco está bien balanceado.

—Migrantes centroamericanos intentan llegar a EU a través de México, ¿qué opinión tienes al respecto de esta situación?

Las políticas de fronteras, migratorias, al final calan a la sociedades y hacen sentir culpables a la ciudadanía siendo que la mayor parte de la culpa la tiene las personas con trajes y adineradas. Ninguna persona es ilegal. Me da gusto que haya muchas personas que están siendo solidarias y ayudando, no tanto el gobierno que sólo va para tomarse la foto, es momento de ayudarnos. Por otro lado me da un poco de miedo que mucha gente vaya a buscar el sueño a EU con el gobierno tan derechista de Donald Trump, un gobierno autoritario… pero bueno, ahora la esperanza en México la tienen cuando entre López Obrador, veo que hay cierto escepticismo de que no cambie la sustancia, pero vamos a darle una oportunidad mínima de cambio para el pueblo mexicano.

—A tus más de 43 años y tantos discos, ¿qué piensas de ti mismo?

Alguien afortunado por hacer lo que me gusta, colaborar con grandes músicos, conocer tantas cuidadas, tantas culturas, yo que tengo la suerte no me gusta decir que soy un privilegiado, debería ser un privilegio de todos dedicarnos a algo que nos gusta y apasiona, pero bueno, espero seguir haciendo esto por muchos más años.