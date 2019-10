La voz de Tarja llega a Guadalajara

Tarja vuelve a Guadalajara para presentar en el C3 Stage su más reciente álbum, “In the Raw”, además de cantar las canciones más representativas de su carrera, según platicó en entrevista: “Estoy segura de que los fans van a disfrutar, es un set potente”.

Lanzado este año, la cantante finesa vivió un proceso distinto con este material: “Escribir las canciones del disco me tomó unos dos años, ya que estuve de gira mucho tiempo y ocupada en otras cosas. Musicalmente fue maravilloso llegar a esas canciones, pero en las letras se complicó un poco: al final del año pasado me sentía exhausta y era el momento en el que debía empezar a escribir las letras. De alguna manera con el poder y la energía que la música me sigue dando logré escribirlas. El álbum se convirtió en el disco más personal de mi carrera: se sintió muy bien pasar todo el proceso de inseguridad y dudas. Tomé un gran respiro para aventurarme en mi interior, en un viaje de autodescubrimiento que devino en un disco personal”.

Por ello eligió el nombre del álbum: “Me encontré ‘al natural’ al trabajar en la composición y producción. Quise mantener el sonido más natural, más duro que en los discos previos, especialmente en las guitarras eléctricas. Los demos sonaban crudos, era lo que quería. Un sonido sin pulir y sin demasiada producción. Quise que las guitarras estén al frente, apoyando la gran voz. Suenan naturales y energéticas”.

Así como en “The Shadow Self” (su anterior disco) su inspiración fue el concepto del yin & yang, para “In the Raw” tuvo varias cosas en mente: “Como en todos mis discos, en cierta forma, exhorto a las personas a vivir y a luchar por sus sueños. Es el caso con este: el sonido, las historias y los visuales van de la mano con mis otros discos. En esta ocasión es ese sentido de estar al natural: quién soy y mis experiencias, todo tiene que ver con el arte y la creación”.

Son cuatro años desde el lanzamiento de “Ave María: En Plein Air”, otro de sus discos. En él explora otra faceta con su voz de soprano: “Me encantaría hacer otro disco en ese estilo, pero el tiempo es mi mayor enemigo. Espero tener algo de tiempo para trabajar de lleno en un proyecto así en un futuro, pues me encantó hacer ese disco”. Otro disco peculiar en su carrera es “Winter ones”, con canciones navideñas (y un proyecto del cual tendrá conciertos este fin de año, en Europa): “Me gustan los retos, y si siento que soy capaz de sacar algo adelante lo hago. Me gusta la época navideña, es un tiempo en el que puedo estar con mis seres queridos, a quienes extraño cuando estoy de gira. La música navideña siempre ha sido importante, desde niña. Solíamos cantar juntos, con mis padres y hermanos, tengo grandes recuerdos. Sé que no es una celebración feliz para todos, no lo es para mí desde que murió mi madre. Por eso busco dar algo de alegría con este tipo de conciertos: es una atmósfera más calmada y relajante”.

En ese álbum canta algunas canciones en su lengua materna: “¡El finés es un idioma muy demandante y difícil para cantar! Aun siendo mi lengua materna. Claro que hay un tono, emoción y vibración diferente en mi voz al cantar en finés, porque es el idioma natural para mí. Para mis seguidores suena exótico, lo cual me parece curioso. Sé que hay fans que aprenden finés porque les gustan las bandas de rock del país. Eso me parece sorprendente”.

En el sentido del aprendizaje, Tarja (quien tiene una formación de música clásica) compartió algunas recomendaciones: “He trabajado mucho para llegar hasta este punto en mi carrera: nadie debe esperar a que el éxito suceda sin trabajo duro. Siempre exhorto a los cantantes que le canten a profesionales y tengan retroalimentación. A cierto nivel nuestros propios oídos pueden no ser suficientes para mantenernos en el camino correcto al cantar. Y les digo que canten con el corazón, así conseguimos que la gente nos escuche”.

Sobre la agrupación con la que llegará a Guadalajara, la cantante adelantó: “Como soy solista a veces hay cambios en los músicos. Es natural. He tenido la suerte de juntar a un grupo talentoso de gente que también son grandes personas. Esa calidad es tan importante como el talento. La vida es muy corta como para compartirla con personas negativas. Los músicos que me acompañan son casi los mismos con los que trabajo en años recientes, excepto el guitarrista argentino Julián Barrett y Doug Wimbish, de Living Colour (en el bajo). Es una banda de rock y estoy segura de que la pasaremos muy bien en los conciertos en México”.

Asiste

Tarja en el C3 Stage, domingo 27 de octubre, 21:00 horas. Boletos en taquilla y en el sistema Ticketnow.