La ronda de preguntas en Miss Universo 2017

Las cinco finalistas de Miss Universo 2017 pasaron por la prueba de preguntas y respuestas. La ceremonia se realiza la noche de este domingo en Las Vegas y es conducida por Steve Harvey. Denisse Franco, la representante de México, no pudo pasar a la ronda de 16 semifinalistas.

Demi-Leigh Nel-Peters, de Sudáfrica, se declaró a favor de que las mujeres reciban el mismo sueldo que los hombres alrededor del mundo, por el mismo trabajo.

AFP / F. Harrison

Keysi Sayago, de Venezuela, habló sobre el uso positivo que se debe dar a las redes sociales. "Las redes sociales son lo que nosotros queremos que sean, tenemos que aprender a manejarlas en forma positiva y dejar las formas destructivas, detrás de cada foto de cada red social hay un ser humano que siente y padece. Todos merecemos respeto".

A Maria Poonlertlap, de Tailandia, Harvey le preguntó sobre el movimiento más importante de su generación y ella respondió que es la juventud, a la que debe cuidarse, porque es la que se encargará de resguardar el planeta en el que vivimos.

Davina Bennett, de Jamaica, dijo que "el acoso sexual es una forma de abuso y ningún abuso debe ser tolerado y creo que los hombres y mujeres deben unirse y ser profesionales y dejar esto a un lado. Todo lo que sucede con el abuso sexual debe llevarse ante la ley".

AP / J. Locher

Ante la pregunta sobre el terrorismo, Laura González, de Colombia, respondió:

"Jamás he estado en la posición de víctima o victimario en la familia, no puedo decir a ciencia cierta cómo se siente, pero si tengo la oportunidad de hablar con un niño le pediría por favor que su generación e incluso la mía ya no puede estar llena de armas, más libros, más cultura, más amigos, más amor".