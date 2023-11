La película que seguramente te conmoverá hasta las lágrimas

Al llegar el fin de semana, los entusiastas de películas y series de calidad se preparan para disfrutar de algunos de los títulos más populares disponibles en plataformas como Star+.

Una de estas opciones es "Nunca me abandones", una película lanzada en 2010 y basada en una novela conmovedora que seguramente te hará derramar lágrimas.

"Nunca me abandones" fue dirigida por Mark Romanek y adaptada de la novela escrita por Kazuo Ishiguro. La trama gira en torno a tres jóvenes que residen en un internado en Gran Bretaña y descubren que han sido creados en un laboratorio con el propósito de ser donantes de órganos para personas reales.

La trama se complica cuando los chicos se dan cuenta de que sus vidas están en peligro, además de que el amor se mezclará con la traición y los celos.

La película fue protagonizada por Carey Mulligan, Keira Knightley y Andrew Garfield, quienes conforman un triángulo amoroso muy emotivo.

"Nunca me abandones" ha recibido muy buenas críticas como la de la revista Rolling Stone que indicó: "Es una película que no puedes sacarte de la cabeza, una historia de horror y ciencia ficción con el seductor encanto de un romance clásico", o la de The Hollywood Reporter que remarcó: "Interpretada con destreza, fotografiada de forma impecable, escrita con inteligencia e incluso a veces emotiva".

La película contiene todos estos elementos que de seguro te harán llorar por lo que se trata de una excelente opción para que inicies tu fin de semana con esta propuesta de Star+.

MF