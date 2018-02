La nueva invasión británica: Nothing but Thieves

Por primera vez, la agrupación inglesa Nothing but Thieves pisará tierras tapatías. Antes de su presentación, Dominic Craik, guitarrista, comparte en entrevista con este medio las preparaciones que han realizado para que sus seguidores mexicanos salgan más que satisfechos del concierto.

“Yo nunca he estado ahí antes. La banda está muy emocionada por visitar dicha ciudad. En lo particular, no he escuchado mucho sobre Guadalajara; sino más bien sobre México en general. Muchos de mis amigos han viajado a este país y les ha encantado. De hecho, James, (baterista) miembro de la banda, irá en unas semanas porque él lleva mucho tiempo muriendo por ir”.

Si bien apenas será su debut en vivo en México, el guitarrista de la banda británica reconoce que han tratado de venir desde hace bastante tiempo porque “es probablemente que sea uno de los lugares —México— donde más tenemos seguidores; entonces, sabíamos que necesitábamos ir a este país, por lo que el concierto que daremos nos entusiasma”.

El deseo por acercarse a sus seguidores mexicanos al fin se cumplirá, por lo que planean convertir el concierto en una noche inolvidable para todos los asistentes: “Estaremos tratando de tocar la mayor cantidad de canciones que sea posible, sólo porque deseamos ser complacientes, por lo que estaremos tocando mientras sea posible. Seleccionaremos canciones especiales de los dos discos, realmente queremos que sea un concierto especial para nuestros seguidores mexicanos”.

Los favoritos de Dom

Dominic Craik asegura que disfruta bastante los conciertos, y tiene un motivo en específico para amarlos, éste lo acompaña desde inicios de su carrera y no se ha alterado con el paso de los años ni con el éxito creciente: “Me gusta cuando la gente conoce las letras. Recuerdo cuando comenzamos en nuestra ciudad natal, nos daba mucha felicidad ver que el público las conocía y las cantaba. Luego, cuando comenzamos a hacer conciertos fuera, al llegar a otros lugares del planeta como a Australia, y ahora a otros lugares tan sorprendentes para nosotros como lo es México, donde habrá personas cantando nuestras canciones, alentándonos, disfrutando con nosotros...”

Esta experiencia que la audiencia le ofrece al guitarrista en cada concierto, “nunca se vuelve normal, sigue siendo increíble, por lo que yo realmente aprecio a todos nuestros fans de todo el mundo y me encanta poder acercarnos a ellos, verlos disfrutar de nuestra música, es de lo más gratificante”.

Además, cuenta que tiene diversas canciones predilectas para tocar en vivo, aunque éstas van cambiando constantemente. Actualmente, disfruta de tocar “Number 13” y “Live like animals”, ambas de su más reciente material discográfico “Broken Machine”, debido a la respuesta de la audiencia al escuchar dichas canciones.

“Creo que se debe principalmente a la acción del público. ‘Live like animals’ logra que todo el mundo brinque, incluso pareciera que hace que el edificio donde estemos colapse, está llena de energía”.

ASISTE

Nothing but Thieves estará en Guadalajara el 17 de abril en Foro Independencia a las 21:00 horas. Las entradas se consiguen por Boletia.com y tienen un costo de $500, y el día del evento se venderán a $600.