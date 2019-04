La magía está de vuelta

Hoy se estrena la cuarta temporada de “The Magicians” por el canal de SyFy. Hale Appleman, actor que interpreta a “Eliot Waugh” y a la criatura onírica de la serie, nos platicó sobre lo que podemos esperar en los próximos capítulos (sin spoilers, claro): “Pueden esperar a un personaje totalmente nuevo viviendo dentro de ‘Eliot’. No queda ningún rastro del ‘Eliot’ que terminó en la temporada pasada. Me han dado una gran oportunidad para tener una expectativa del público hacia mí como actor… Al principio se trata sobre la pérdida de identidad, y cómo recuperarla. Para Eliot y para el monstruo es una identidad completamente nueva”.

Para Hale, lo más sorprendente al leer el guion de estos nuevos episodios fue “ver al monstruo con una identidad dual: es como un niño, casi inocente en su falta de conocimiento del mundo a su alrededor. Pero al mismo tiempo tiene mucha tristeza, ira y furia en su interior. Estos elementos pueden cambiar de un momento a otro, eso fue lo que más me sorprendió al leer los guiones de esta temporada”.

Los papeles de Hale le permiten explorar sus capacidades como actor: “Tengo una gran oportunidad de darles algo que no esperarían de mí, al verme en los zapatos de ‘Eliot’ en las primeras temporadas. Creo que es un reto crear a un personaje completamente nuevo, desde nada. No está en el libro de Lev Grossman, en el que se basa la serie”.

El personaje de Hale ha tenido una evolución desde la primera temporada, por lo que comentó: “Toma el alcohol como el escudo para cómo se siente, para enfrentar su pasado emocional y esa oscuridad que no quiere enfrentar. La segunda temporada se trata de cómo encara su potencia como líder, algo que no quiere. En la tercera temporada está la búsqueda de sí mismo, ve esa búsqueda como alguien que ha integrado su propia ira”.

Hale comentó su acercamiento a la trilogía de Grossman: “Leí el libro mientras hacía las audiciones. De hecho mi mejor amigo, Anthony Carrigan (un actor increíble) se enteró que iba a ir a las audiciones y me prestó el primer libro. Iba por el papel de ‘Penny’, pero empecé a leer el libro y supe de ‘Eliot’: me enamoré. Quise entrar en su papel”. El actor tuvo retroalimentación del autor: “Lev me dio su bendición, me dijo que hacía el papel como lo había pensado. Significó mucho para mí”.

Como una familia

Fuera de cámara, el equipo de actores en “The Magicians” ha arropado al actor: “Hemos trabajado por cerca de cuatro años, casi cinco. Nos hemos podido conocer muy bien, tenemos muchas experiencias dentro y fuera del set. Como grupo somos como una familia, eso es raro. Se genera un tipo de comunicación con personas con las que pasamos tanto tiempo. Cuatro años es el tiempo que pasamos en la escuela. No solo es el tiempo en el set, es el tiempo preparándonos o pasando el rato como amigos. Todos nos llevamos muy bien, nos apoyamos con lo demandante que puede ser grabar una serie. Es muy exigente, pero también muy satisfactorio”.

No te la pierdas

“The Magicians” inicia hoy a las 20:00 horas por SyFy; el estreno más esperado por los fanáticos de la magia en su cuarta temporada.