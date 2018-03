“La ley y el orden…”, según Scanavino

Desenmascarar criminales y resolver los casos que nadie quiere trabajar, y así lograr hacer justicia, es lo que hace el detective “Dominick ‘Sonny’ Carisi”, interpretado por Peter Scanavino, quien, en entrevista con este medio, cuenta sobre su personaje en la serie “La ley y el orden: U.V.E.”, que estrena su décimo novena temporada, la cual puede ser vista en Universal Channel hoy, y cada martes, a las 20:00 horas.

“Esta temporada, Dominick enfrentará nuevos retos, como definir su vida fuera del trabajo. Creo que él tiene problemas porque se visualiza viviendo con una gran familia, pero no la tiene porque ha estado tan enfocado en su trabajo que ha dejado de lado su vida personal, y probablemente quiere más cosas… Así que creo que en esta temporada estará enfrentando los deseos para su vida personal con su trabajo”.

En este aspecto, el actor goza mayor fortuna que su personaje, pues comenta estar aliviado de haber terminado la filmación de dicha temporada porque se encuentra a la espera de su tercer hijo, motivo por el que no tiene una agenda apretada para el 2018 como actor; y agradece poder pasar tiempo con los suyos, ya que “durante las grabaciones es difícil encontrar el espacio”.

Un hombre de familia

La familia es la prioridad del actor norteamericano, y encuentra en ella la envidia que cree su personaje sentiría hacia él: “En mi vida he sido muy afortunado porque tengo una maravillosa esposa y dos hijos, y otro que en pocas semanas más nacerá. Esto no pasa en la vida de Dominick, él lo querría, creo que él probablemente desearía tener una familia y no la tiene actualmente; entonces, hay cosas que yo tengo que él no y viceversa” (risas).



¿Tu vida y la de tu personaje son diferentes, pero existe algún punto de similitud?

—Sí hay algo de mí en él, es muy honorable y leal, tiene un buen sentido de lo que está bien y mal, eso es una fortaleza que trato de incluir en mi vida personal. Coincidimos en ser buenas personas, leales y queremos a nuestros amigos y familias. También, Dominick es muy abierto, no tiene miedo en alzar la voz para defender algo, no tiene miedo a decir nada, eso es algo que trato de incluir en mi vida y es bueno mostrarlo en un programa de televisión.

Un legado surreal

Scanavino guarda en las memorias de su infancia disfrutar de ver “La ley y el orden”, por lo que formar parte de ella es un hecho que jamás imaginó: “Me siento honrado de participar en esta serie, porque ha sido importante no sólo en Estados Unidos sino alrededor del mundo, por lo que soy afortunado. Recuerdo ver el show con mi madre cuando tenía como diez años, esperando a que mi padre regresara del trabajo, y en ese entonces no hubiera imaginado para nada que en un futuro estaría en él, ¡y sería un detective!, es surreal ser parte del legado de ‘La ley y el orden’”.

El secreto del éxito

La serie comenzó desde 1990 y su éxito no se ha detenido conforme el paso de los años, Peter apuesta por algunos motivos por los que su popularidad continúa: “Es una serie que te atrapa desde el comienzo. En cada episodio hay un caso y durante su desarrollo se muestra su resolución, por lo que para el espectador no es necesario haber visto capítulos anteriores para entender el que esté viendo, así que es entretenido. Además, se incluyen temáticas en los episodios que realmente están pasando en la actualidad, es decir, en la vida real; entonces, es entretenimiento sí, pero con mensajes, por lo que creo que eso hace que la gente lo disfrute tanto y perviva después de tantos años”.

FILMOGRAFÍA

¿En dónde lo has visto?

• “On the Shoulder”, 2006.

• “Under Surveillance”, 2006.

• “Deception”, 2008.

• “The Informers”, 2008.

• “Happythankyoumoreplease”, 2010.

• “Zenith”, 2010.

• “Javelina”, 2011.

• “Watching TV with the Red Chinese”, 2012.

• “Frances Ha”, 2012.

• “The Cold Lands”, 2013.

• “Mutual Friends”, 2013.