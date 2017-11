"La jaula de las locas" rinde homenaje a Maru Dueñas

Con un minuto de aplausos y rosas blancas fue como la compañía de "La jaula de las locas" recordó la noche del viernes a Maru Dueñas, quien el pasado 11 de noviembre perdió la vida en un accidente automovilístico en la carretera México – Cuernavaca.

Entre los primeros en llegar al Teatro Manolo Fábregas fue la señora María Eugenia Vargas Fonseca, madre de Maru Dueñas, que dijo: "Me siento muy feliz aunque también estoy triste; me hace feliz ver la cantidad de gente que la quería, de ver tanto amor hacia ella. Doy las gracias a todos los que me han acompañado, porque han sido días muy difíciles y van a seguir siéndolo porque nada va a llenar el hueco que dejó".

La señora Vargas explicó que la recuerda haciendo lo que más le gustaba, estar arriba de un escenario, que incluso ha buscado fotos de ella en sus distintos musicales y las ha acomodado en distintos rincones de su casa, también expresó su sentir hacia el gesto que sus compañeros de La jaula de las locas, su última puesta en escena, iban a tener con Maru en unos minutos, "ya les di las gracias a todos personalmente".

Del brazo de su hijo Raúl Dueñas, la mamá de Maru ingresó a la sala del teatro, donde algunos instantes después se levantó el telón y aparecieron Mario Iván Martínez, Tomas Goros, Moisés Suárez y el resto del elenco, llevando unas rosas blancas en sus manos.

"La función de este día es diferente, porque le vamos hacer un pequeño, pero merecido homenaje a una persona que ya no está con nosotros físicamente, pero aquí está ella en este teatro", expresó el productor Juan Torres en representación de toda la compañía.

En las palabras que Torres dirigió al público, hizo mención sobre la gran hermandad que unía a muchos de los allí presentes con Maru Dueñas, que a últimas fechas fue la directora residente de La jaula de las locas además de parte del elenco; también señaló como el teatro fue la gran pasión de la homenajeada y sobre el escenario dejaba pasión y vida, por tal motivo les pidió a los presentes que se pusieron de pie para brindarle a la recién fallecida actriz un minuto de aplausos.

"Para comenzar este tributo a su memoria y agradecerle como a los grandes, como se agradece a un actor de teatro, como se le dice hasta pronto a quien amó la vida y lo dio todo. Un minuto de aplausos para la más generosa, noble, bella y excepcional Maru Dueñas", dijo Juan Torres.

Esta noche va por TI con todo mi Maru Dueñas

Te Amo. pic.twitter.com/FMaRsDjGY3 — Juan Torres (@juantorres_tdp) 25 de noviembre de 2017

Acto seguido se proyectó un video realizado por Carlos Pulido, en el cual la gente pudo hacer un recorrido por la trayectoria de Dueñas, desde "Sherezada" hasta "Cats", pasando por montajes como "Sorpresas", "Expreso Astral" o "Gypsy", montajes en las que compartió escenario con figuras como Silva Pinal, Marga López e Ignacio López Tarso; para ese momento parte de sus compañeros de "La jaula de las locas" apenas si podían contener las lágrimas.

Uno por uno, los integrantes de esta compañía bajaron del escenario y fueron hasta la butaca donde estaba sentada la madre de Maru Dueñas para abrazarla y entregarle las rosas blancas que tenían en sus manos, para después en silencio volver a su lugar.

Finalmente, la tercera llamada se dejó escuchar y en el Teatro Manolo Fábregas se hizo honor a la máxima en el ambiente artístico: la función debe continuar.

DR