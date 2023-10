La guía definitiva para los últimos festivales del año

La segunda parte de la temporada de festivales está en pleno apogeo, y para disfrutar al máximo de tus artistas favoritos, es esencial estar bien preparado. Aquí tienes una guía definitiva de los ultimos festivales de música del año, con un enfoque en tres ciudades clave de México: Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, y Acapulco.

Monterrey

Heineken Silver Live Out - 21 de octubre

El Live Out es uno de los festivales más esperados del otoño, sobre todo en el norte del país. Se llevará a cabo en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, el sábado 21 de octubre. Con un impresionante cartel encabezado por Bizarrap, Odesza, Cigarettes After Sex y Melanie Martínez, este evento promete ser inolvidable.

Guadalajara

Dreamfields - 18 y 19 de noviembre

La cuarta edición del festival Dreamfields está por llegar a Guadalajara. Este evento de música electrónica reúne a grandes exponentes del EDM para crear un ambiente vibrante y colorido, como es característico de Dreamfields.

Ciudad de México

Music Bank - 22 de octubre

El festival de K-Pop más grande regresa a México el 22 de octubre de 2023, organizado por la cadena de televisión KBS de Corea del Sur. Con la participación de New Jeans, G (I.dle), The New Six y otros, el Palacio de los Deportes se llenará de entusiasmo y música coreana.

Hell & Heaven 2023 - 3, 4 y 5 de noviembre

Este festival es un evento imprescindible para los amantes del metal en México. Bandas de renombre como Megadeth, Anthrax, Disturbed, Judas Priest, Motohead y Slipknot se presentarán en el Foro Pegaso.

Hipnosis - 4 de noviembre

Dedicado a la psicodelia y el garage, el festival Hipnosis se ha convertido en un evento relevante para los amantes de la música. Este año, The Flaming Lips, Toro y Moi, y Temples encabezan el cartel.

Corona Capital - 17, 18 y 19 de noviembre

La edición número trece del festival se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y ofrecerá tres días de música alternativa, electrónica y bandas de las décadas de los ochenta y noventa. Pulp, Blur, Arcade Fire y The Cure lideran el festival.

Coca Cola Flow Fest - 25 y 26 de noviembre

El festival de reggaetón y música urbana más grande del mundo regresa con una impresionante alineación, que incluye a Yng Lvcas, Gera MX, Piso 21, Ivy Queen, Danny Ocean, Feid, Wisin y Yandel, Manuel Turizo, Zion y Lennox, Tego Calderón, Ozuna y Maluma.

Trópico - 8, 9 y 10 de diciembre

Este festival con sede en Acapulco se enfoca en la música electrónica y la cultura contemporánea. En su décimo aniversario, Café Tacvba, Underworld y 2ManyDjs encabezan una diversa lista de artistas que atraen a asistentes de México y otras partes del mundo.

