La desgarradora película que tienes que ver en Amazon Prime

En 2020 el mundo se enfrentó a una pandemia que cambió, para siempre, la vida tal y como la conocíamos, nos obligó a distanciarnos de las personas que queremos; incluso de despedirnos de algunas de ellas.

Pero, ¿qué hubiera pasado si además de alejarnos, este virus también nos hubiera obligado a olvidarnos de ella y de todo lo que hemos vivido a su lado?. Esta es la primicia de "Recuerdos borrados", cinta estrenada en 2021 y que está disponible en Amazon Prime.

Dirigida por Chad Hartigan y protagonizada por Olivia Cooke y Jack O'Connell, la película se desarrolla en medio de una misteriosa pandemia que provoca que la gente comience a perder sus recuerdos; dejándolos en un estado de confusión y desorientación absoluto.

Entre todo el caos, nos presenta la historia de Emma (Cooke) y Jude (O’Connell), una pareja que lucha por mantener vivo su amor; incluso cuando están destinados a olvidarse.

Conforme la historia avanza, los espectadores se van involucrando, cada vez más, en esta desgarradora historia de amor, pues alterna entre un pasado maravilloso: el instante en el que se conocieron, cómo fue que se enamoraron y su vida juntos; y un futuro sumamente incierto, luego de que Jude contrae la enfermedad conocida como NIA o Aflicción Neuro Inflamatoria

Para darle mayor drama a esta cinta, cabe recordar que terminó su rodaje en 2019, justo un año antes de que el Covid-19 azotara a la humanidad. Por lo que puede parecer una premonición la manera en la que narra cómo un virus se va adueñando de la cotidianeidad de una persona.

"Es una oda encantadora que se sostiene por sí misma como romance creativo y original", señaló IndieWire, mientras que The New York Times remarcó: "Su enfoque microcósmico permite que sea una obra devastadora emocionalmente", y The Hollywood Reporter la catalogó como "una historia de amor triste e impresionante en medio de una pandemia". Estas son solo algunas de las excelentes críticas que la película "Recuerdos borrados" ha recibido desde su lanzamiento y que hoy la posicionan entre las producciones más atractivas de Amazon Prime.

MF