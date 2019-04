“La dama de negro” regresa al Teatro Galerías

El Teatro Galerías recibirá dos funciones diarias hoy, sábado y domingo de “La dama de negro”, de Susan Hill. El productor de la puesta, Antonio Calvo, comentó: “Son 25 años en México, 30 años en Londres y viniendo a Guadalajara 23 años”.

El actor Alejandro Tommasi lleva nueve años interpretando la obra, con más de tres mil representaciones: “Es una obra que no aburre, no fastidia, energéticamente me llena mucho como artista, y el público lo regresa. Jamás me canso, jamás me aburro. Cada vez es nueva, cada vez hay que encontrar un tono nuevo. Algo pasa que siempre es diferente: la gente no lo sabe, pero para mí cada función es como la primera”. Junto a Alejandro está Rafael Perrín, “la mejor mancuerna de ‘La dama de negro’”, afirmó Calvo.

El montaje de suspenso y terror utiliza el recurso de la imaginación y la ambientación para cautivar a los espectadores: “La gente empieza a trabajar sus dos hemisferios: están contando una historia, vemos cómo se monta una obra de teatro, los pocos elementos se convierten junto con la imaginación de la mente en todo lo que se cuenta. Es un cuento en el que el público imagina y recobra esa capacidad de imaginar las cosas, de ir siguiendo la historia, entrando en una sinergia junto con los actores para llegar al punto álgido de la obra: el encuentro con el fantasma. La gente lo ve, los actores lo ven, el mismo actor que cuenta la historia aparentemente no se da cuenta, pero el director ve el fantasma y piensa que es una amiga o una actriz. ‘¿Quién es esa que usted invitó?’, ‘No he invitado a nadie’”, comentó el primer actor.

Entre la realidad y la imaginación

El productor definió el texto como “terror al 100%”: “Empezamos a ver cosas que proyecta la imaginación, que nos abemos si son reales o si solo las imaginamos. Esa es la magia, por eso no cualquier actor lo puede hacer: no es solo contar una historia, es llevarnos a un estado alterado de conciencia”, agregó.

Para el histrión, llevar a la gente a ese estado de expectativa requiere un esfuerzo mayor, pero satisfactorio: “Son seis personajes a interpretar en una misma obra: es un ejercicio teatral maravilloso, un ejercicio actoral muy rico. Da la oportunidad de tener diferentes sensaciones, posiciones del cuerpo, gesticulaciones, voces: cada personaje tiene diferentes elementos que el actor utiliza. El trabajo es muy rico, y el reto es muy fuerte. El reto es que la gente se pierda y piense que entró otro actor, engañar a la gente para que se lo crea y se encariñe con cada uno de los personajes”.

No te lo pierdas

“La dama de negro”, con Alejandro Tommasi y Rafael Perrín, Teatro Galerías, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de abril (dos funciones diarias). Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster.