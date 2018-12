La chispa de Verónica Macías regresa a la televisión

Aunque la conductora, actriz y comediante Verónica Macías, no ha dejado de hacer televisión, sí se le extrañaba como titular de un programa como la vimos en años anteriores en “El balcón de Verónica”, por lo que TV Azteca la lleva a sus filas para juntos estrenar “Cambiemos de chamba”, emisión estrenada a finales de noviembre y transmitida cada sábado a las 21:00 horas por la señal de a+.

En “Cambiemos de chamba”, la también productora tiene a alguna celebridad como invitada para que realice algún oficio diferente al que ésta desempeñe: desde ser taquero, mesero e incluso pollero; mientras la persona que realiza esta actividad diariamente, se convierte en actor, conductor o cualquiera que sea la profesión que ejerza el invitado famoso.

Verónica Macías, en entrevista, detalla: “Estoy muy contenta con este nuevo programa que empezamos exactamente hace un mes. Esta idea la tengo desde hace muchísimos años y por fin se me dio la oportunidad de realizarla. Yo soy la productora y directora general del programa, además, lo conduzco y lo actúo, a mí me gusta entrarle a todo”.

Respecto al contenido del concepto, cuenta: “‘Cambiemos de chamba’ es un programa de entretenimiento familiar, muy divertido, en donde nos llevamos a un famoso, a una figura, a una estrella a que cambie de chamba, nos lo llevamos a algún mercado a que sea pollero, carnicero, tortillero, y después, al mismo trabajador del oficio, le cambiamos su chamba y lo llevamos a ser artista por un día”. En foro, graba alguna escena o conduce un programa, “y ahora sí que a ninguno le sale bien, porque zapatero a tus zapatos”.

Los invitados

El padrino del programa fue Pedrito Sola, quien fue tortero por un día, después Carlos Bonavidez, quien vendió pollo y luego Mauricio Islas quien se hizo mesero. En las próximas emisiones estará Rafael Mercadante como taquero y Penélope Menchaca como tortillera.

Mientras que para estar a tono con las festividades de la época, en la emisión de este sábado (a las 21:00 horas) se presentará un especial navideño en el que el ex novio de Lorena Herrera, Armando González,“El Muñeco”, hará las labores de un carnicero y el carnicero en cuestión, ¡dará show de estríper!

“También incluyo bromas de cámara escondida como lo que hacía en ‘El balcón de Verónica’, salimos a hacerle bromas a la gente, así como entrevistas chistosas en la calle. También hago sketches en donde me disfrazo de varios personajes, como de gallego, de mecánico. Entonces, es un programa muy completo, con mucha comedia”.

Por otro lado, la decisión de trabajar esta vez con TV Azteca se da porque los directivos confiaron en ella y de inmediato le dieron luz verde para lanzar al aire lo más pronto posible al programa. “Este proyecto desde hace muchos años yo lo traté de producir en varias televisoras, y el problema es que no había presupuesto o no había los recursos. Entonces, en Azteca en un mes y medio yo ya estaba al aire, agradezco mucho a Mauro Castillejos de a+ que me dio la oportunidad de hacer el programa”. Gracias a esta apertura, Macías se encuentra en la mejor disposición de realizar otros proyectos con esta empresa.

¡No te lo pierdas”

Si quieres conocer qué invitados estarán en “Cambiemos de chamba” cada sábado a las 21:00 horas, Verónica detalla que mediante sus redes sociales los estará avisando: Instagram y Twitter como @VeroMaciastv y Facebook como Verónica Macías Conductora TV.