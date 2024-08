La periodista de espectáculos y comunicadora de TV, Shanik Berman, se convirtió en la segunda eliminada de “La casa de los famosos México” luego de haberse posicionado como la favorita del público durante la primera semana del programa.

Shanik se midió ante Gala Montes, Karime Pindter y Arath de la Torre, todos del cuarto Mar, con la salida de la comunicadora, comenzará el juego de este team que no se había formado bien, luego de que el team Tierra ya tenía hechas sus estrategias.

Durante la despedida hacia sus compañeros, Shanik destacó que siempre quiso pertenecer al equipo Tierra. “La suerte no me favoreció. Mariana y Adrián Marcelo van contra ustedes. Al que no voy a extrañar nada es a Mario (Bezares), lo odio; él que se duerme mucho eres tú wey”. Esto lo dijo en relación a que Mario durante el posicionamiento de este domingo le dijo a Shanik que quería que se fuera de la casa porque dormía poco y lloraba mucho. Además de Mario, también se posicionaron en contra de Shanik, Sabine Moussier, Agustín Fernández y Briggitte Bozzo.

Shanik logró robarse el corazón del público con sus ocurrencias y sus dichos durante la primera semana, poniéndole sazón a la casa contando también varios chismes y anécdotas del espectáculo mexicano.

CT