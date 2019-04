La antiheroína del FBI te llevará al límite

En la primera temporada de la serie “Absentia”, la agente del FBI, Emily Byrne (Stana Katic), sufrió una experiencia traumática al ser secuestrada durante siete años mientras perseguía a un asesino serial. Durante el tiempo que estuvo desaparecida, todos la creían muerta pero a su regreso, la joven agente dijo desconocer el motivo por el cual la secuestró el criminal, quien durante todo el cautiverio la torturó. A esto se le suma que a la recién llegada agente se le acusa de una serie de brutales asesinatos que no cometió.

En este contexto, la agente Emily Byrne regresa hoy a la televisión -10:55 pm por AXN- con la segunda temporada de esta serie televisiva que promete más drama y adrenalina. En esta ocasión, la agente no solo tendrá que enfrentar a sus propios demonios, también deberá salir adelante como una profesional del FBI e incluir su rol de madre. En entrevista, la actriz comparte qué podemos esperar de su personaje hoy en la noche.

-¿La primera temporada fue increíble, que podemos esperar de la segunda?

-La temporada dos retoma lo que empezamos en la temporada uno, y definitivamente amplifica todo exponencialmente. Considerando que en la temporada uno, Emily era un misterio para todos nosotros, en la temporada dos caminamos íntimamente junto a este personaje. Verán mucha acción, tanto en el dormitorio como en el campo. Creo que lo que es realmente encantador de la segunda temporada es que todos los personajes tienen momentos más interesantes y retorcidos.

-La serie es muy oscura, y es completamente diferente a lo que se ha visto en la televisión, ¿cómo logras desarrollar tu personaje?

-Para desarrollar el personaje de Emily fue importante abundar en la realidad emocional de ella, me alimenté de las historias de los héroes y sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Escuché las vivencias de aquellos hombres y mujeres que sobrevivieron a los campos de concentración, entre los que se encuentran nuestros abuelos y bisabuelos.

-¿Encuentras similitudes entre Emily y tú?

-Siempre he sentido que ella es mucho más fuerte de lo que yo podré ser; ella ha sufrido experiencias de vida que no sé cómo se podrían superar, así que en este sentido admiro su carácter. Es una mujer muy fuerte que perdió todo y regresó para intentar recuperar su vida y volver a ser normal; ella es una madre, una hija, una hermana, una esposa… Entonces, ¿cómo puede regresar del cautiverio y reintegrarse al mundo real? Sin duda, ella debe sentirse como una especie de alienígena.

-Está claro que Emily sufrió un gran trauma emocional desde la primera temporada. En la segunda temporada, ¿cuál será reto que deberá superar?

-En la primera temporada, el personaje representaba un misterio para la audiencia y a medida que avanzaron los capítulos, la gente comenzó a entenderla. Para esta segunda temporada, los espectadores podrán realizar un viaje muy íntimo con ella… Hay un poco más de información sobre las piezas fragmentadas de su identidad. De hecho, en última instancia, lo que impulsa a este personaje es la relación con su hijo Flynn; es lo que la ayudó a sobrevivir a todos los años de cautiverio.

Demostrará que su máxima ambición es poder ser ella misma y tener alguna especie de vida normal con Flynn. Entonces, lo que la gente descubrirá en esta nueva temporada es que ella es heroica; sobre todo, por sobrevivir a todo lo que ella hizo, aunque de una forma muy oscura.

-¿Antes de “Absentia” habías trabajado en una serie policiaca, te gusta trabajar en este tipo de temáticas?

- “Absentia” no es una serie policiaca; es un thriller psicológico que es completamente diferente. Ahora, ¿si me inclino más por un género que por otro? No, he hecho de todo, desde una comedia romántica, drama… Me parece que mi currículum indica claramente que me encanta jugar en varios mundos diferentes.