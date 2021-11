La Ross Maria se abre paso en los sonidos urbanos

La cantante dominicana, La Ross Maria, con apenas 18 años, es todo un boom en su país y esa popularidad que tiene se ha ido expandiendo a otras regiones de América Latina, en México por ejemplo, su nombre comienza a dejar huella y seguramente generará más expectativa por el reciente lanzamiento de su sencillo “Hacerte mía” en colaboración con Nino Freestyle, quien también es dominicano.

Sin duda, este era un dueto que los fans de ambos estaban esperando, “y más en República Dominicana porque ambos artistas somos de aquí. Nino es muy talentoso y muy joven, ha tenido mucha aceptación con el público de aquí, y yo hace tiempo ya quería colaborar con él. Entonces, nos juntamos e hicimos un concepto muy común, porque son cosas (con respecto a la letra) que nos pasan a muchos tanto aquí como allá (en México)”.

La historia de la canción aborda un romance de juventud, donde se expresa que al chico en cuestión no le importa nada más que estar con la joven que ama, “él se arriesga y pues yo me voy feliz con él”. La Ross Maria agradece el cariño y la aceptación que el público ha tenido para la canción pues en pocos días las vistas y las reproducciones se han multiplicado. “Tiene muchos comentarios positivos y estoy feliz con la respuesta”. Comparte además que seguirá lanzando más temas porque está en proceso un disco donde además habrá más colaboraciones.

Con respecto al videoclip, la experiencia para ella fue muy divertida y se grabó en muy poco tiempo, “fue uno de los videos más cortos que he hecho en el sentido de que solo duramos como 18 horas grabándolo, porque a veces duramos cuatro o cinco días, salieron muy buenas tomas, hay una escena donde nos subimos a un muro, yo dije… ¡no, aquí me caigo! Pero siempre hay sacrificios en los videos para que las tomas salgan perfectas. Me gustó mucho el video, el color, la edición y la historia”.

Apenas en 2020 fue el debut de La Ross Maria y desde entonces cada sencillo que saca se vuelve un éxito en su país, “no hay tema que a la gente no le guste, ya sea que lo cante sola o en colaboración, esto es una bendición y yo no me puedo quejar”. Además, la cantante está desarrollándose en un género como el urbano que es dominado por hombres y siendo tan joven, le está abriendo las puertas a otras chicas que como ella, sueñan con forjarse un camino en la música y bajo estos estilos, reconoce que el camino no ha sido sencillo, pero su tenacidad ha rendido frutos.

Sobre cómo lleva la fama a tan corta edad, dice que tiene mucha paciencia con ella misma. “A veces los jóvenes tendemos a ser rebeldes, pero también en redes sociales me mantengo activa y en la misma sintonía con mis seguidores y eso me ha funcionado muchísimo, respondiendo comentarios y todo para no perder (el piso)”. Finaliza al decir que le gustaría también desarrollar algún tema en el regional mexicano, se declara fanática de Christian Nodal.

A paso firme

A su corta edad, La Ross Maria ha sido ganadora de reconocimientos como Premio Revelación del Año en Premios Núcleo Urbano (Colombia), Mejor Artista Femenina del Año por Latinplug y Revelación del Año en Premios Soberano.