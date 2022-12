"La Más Draga": "Fui una hater más" Maca Carriedo se disculpa con Anahí

A propósito de que el martes pasado Anahí fue jurado en la final de la quinta temporada de “La Más Draga” en la Arena Ciudad de México, la cantante le hizo saber a Maca Carriedo que no ha olvidado los comentarios negativos que le hizo 12 años atrás en Twitter donde la conductora del reality de drag queens se mofaba de la salud física de la cantante, en torno a la anorexia.

Cosas que pasan por andar de hater sin sentido . Esto es para ti @Anahi https://t.co/1d2md6iGrT pic.twitter.com/GlaBxWw0v2 — Maca Carriedo (@maca_online) December 15, 2022

“Maca, ya sé que te caigo medio gorda, pero no abuses, eso nada más en el Twitter... déjalo pa' Twitter, aquí no”, le reviró Anahí a Maca. Y aunque en pleno programa en vivo la conductora le dijo que la quería mucho y todo terminó en una anécdota, el público encontró los tuits de hace 12 años donde Maca hablaba despectivamente de Anahí y avivaron la polémica, algunos usuario incluso pedían cancelar a la conductora.

Para los que no saben por que #Anahí le echó en cara unos twitts a #Maca … aquí la respuesta #LMD5 pic.twitter.com/gebD7tY12E — JUANGABRIELA����JACKSON (@YoZhoy) December 14, 2022

Sin embargo, al parecer, las pases ya están hechas entre Anahí y Maca, pero los seguidores de la cantante siguen enardecidos. “Qué crees? Cuando te abracé al saludarte sentí un corazón bonito y hoy lo confirmo!! Todos hemos crecido y esto habla hermoso de ti. Lo pasado pisado! El mundo necesita unión, amor y hermandad. Cuenta conmigo siempre”, le escribió Anahí a Maca en Twitter.

Que crees ? Cuando te abracé al saludarte sentí un corazón bonito y hoy lo confirmo !! Todos hemos crecido y esto habla hermoso de ti. Lo pasado pisado ! El mundo necesita unión , amor y hermandad. Cuenta conmigo siempre. ❤️ https://t.co/3bz0TTDYEu — Anahi (@Anahi) December 15, 2022

Al respecto, la conductora de “La Más Draga”, quien también es presentadora en el programa de Adela Micha, reconoció que en el pasado fue una hater más de la ex RBD. De hecho Micha le preguntó que si fue una escuincla idiota a lo que Maca le confirmó que sí. “A veces decimos cosas desde otro lugar y en otro momento de la vida. Tuve que revisitar todo, cuando Anahí me dijo lo del Twitter, no lo entendí, no lo tenía en la mente”, externó Maca porque no recordaba esos comentarios, los cuales, confesó, los hizo por “subirse al tren del mame” en ese momento”.

“La cagaste, mamaquita”, le reiteró Adela. Maca finalmente resaltó que esos comentarios del pasado ya no la representan.

FS