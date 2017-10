'La Josa' conquista en el palenque

La vida sigue. María José apenas hace unos días sufrió la pérdida de su tía materna —Margarita— pero la función tiene qué continuar y así lo hizo con éxito la madrugada del viernes en el Palenque de las Fiestas de Octubre. Poco después de las 00:27 horas, la estrella salió al ruedo para ofrecer lo mejor de su repertorio y con el mejor ánimo posible. De hecho, entre el público estaba el diseñador Benito Santos, y en el desarrollo del espectáculo la cantante portó una de las chaquetas del creativo jalisciense.

Previo a su show, "La Josa" ofreció una rueda de prensa donde recordó a su tía fallecida, de quien guarda varias anécdotas, refrendando que ella como muchas otras personas —poniendo el ejemplo de los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en el centro del país— se enfrentan a pérdidas que son parte de estar en esta vida y ante las cuales no queda más remedio que continuar y sobreponerse.

"Muy difícil, era hermana de mi mamá, era la que nos cuidaba a nosotras de pequeñas a mí y a mis hermanas... a mis sobrinos. Ya estaba, digamos, con un cuerpo muy cansado, ella tenía un poco de demencia senil, párkinson... de alguna manera es una liberación absoluta, un paso increíble para ella, ya es libre, pero siempre la partida es dolorosa sabiendo que es lo mejor para el ser humano cuando está viviendo esto. Ella nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero tuvo todos sus sobrinos".

Con respecto a su hija Valeria, compartió que la pequeña tiene la vena dramática y no descarta que cuando crezca se interese por la actuación o alguna área del entretenimiento, de hecho, la pequeña cada que puede la acompaña a sus conciertos y le gusta formar parte de ellos.

"Josa" recordó que cierra el año con mucho trabajo y también demostrando una excelente condición física. "Ya no es como cuando estaba yo en Kabah que con papitas y un refresco desayunaba y luego me echaba un espagueti, ahora tienes que cuidarte, tanto trabajo no me deja hacer el ejercicio que yo quisiera y mi régimen es más como de ejercicio que alimenticio, pero la verdad es que el fin de semana sí me echo mis gustitos, porque la vida es muy corta, uno no sabe cuándo le va a tocar y eso de morirte sin un pastel de chocolate está terrible".

Noche coqueta

María José siempre se mostró cariñosa con el público, se tomaba las selfies y abrazaba a quienes se lo pedían, incluso invitó al escenario a unas hermanitas para que cantaran con ella. La cantante abrió la noche con "Duri Duri" —su nuevo sencillo— y después con "Habla ahora".

Dijo que no podía brindar como quisiera porque estaba combatiendo la tos con jarabe, sin embargo, con botella de agua en mano gritó ¡salud! La velada prosiguió con "Adelante corazón", "Frente a frente", "La ocasión para amarnos" y "Lo que te mereces". El show fue similar en cuanto a repertorio y vestuario como el que presentó hace unos meses en el Auditorio Telmex.

"Castillos", "El amor manda", "Cobarde" y un popurrí de canciones que ha cantado a dueto con otros artistas también fueron parte del repertorio. Ya al final de la velada, no faltaron los clásicos "Amor amor", "El amor coloca", "Las que se ponen bien la falda", "No soy una señora" y "Me equivoqué", con la que cerró el espectáculo.

Una vez más "La Josa" refrendó porque es una de las consentidas del público, su talento y su carisma hablan por ella. "La Josa" cantará en Ciudad Victoria, Colima, Querétaro y Mazatlán para el cierre del año y en enero del 2018 abrirá con la feria de León.