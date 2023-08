La influencer, Wendy Guevara, se convierte en la ganadora de "La Casa de los Famosos" luego de llegar hasta la gran final junto a Nicola Porcella, quien se llevó el segundo lugar del reality show.

El reality del momento, “La Casa de los Famosos México”, tuvo su gran final este domingo 13 de agosto donde la influencer y generadora de contenido, Wendy Guevara, originaria de León, Guanajuato, se convirtió en la gran triunfadora de la primera temporada de la emisión.

Además, marca un hito en la televisión abierta nacional al ser la primera mujer trans en obtener una distinción tan importante, dándole así una importante visibilidad a la comunidad LGBT+, la cual sigue siendo víctima de violencia y homofobia en la actualidad.

Aunque en días pasados los concursantes se habían puesto de acuerdo para repartirse los cuatro millones de pesos entre los cuatro finalistas del Team Infierno, previo a conocerse los resultados, Galilea Montijo les hizo saber que no se podía dividir el premio económico, que éste sólo le correspondería al ganador.

El primero en salir de la casa como cuarto lugar del show fue el actor, político y cantante, Sergio Mayer, quien dentro del programa jugó como el gran estratega del Team Infierno, de hecho fue uno de los integrantes más nominados, para él estar al filo de la adrenalina de saber que en algún momento se podría ir, significaba tener la certeza de saber si lo apoyaba el público.

Al salir, su hija Antonia fue quien lo recibió y más tarde su esposa Issabela Camil. Llegando al foro con Galilea Montijo y Diego de Erice, los presentadores de “La Casa de los Famosos México”, Sergio resaltó: “No me queda más que agradecer la oportunidad que me dio Dios de llegar ahí a mis 57 años, de que me prestaran esta casa que llamé mi roca para transformarme.

Fui un estratega duro en mis comentarios, pero ese era el juego”, le dijo a sus compañeros, y les reiteró: “todos ustedes merecen mi cariño y admiración por todo lo que hacen”.

En tanto, el tercer lugar fue el regiomontano Poncho De Nigris, el segundo gran líder del Team Infierno. Su hijo mayor, Ponchito, fue quien le dio la bienvenida tras salir de la casa. “Ya este es mi último reality y yo quería terminarlo de esta manera, con el cariño de la gente”, expresó el también cantante. Luego también su familia completa llegó al foro para recibirlo.

Finalmente, el llamado “Novio de México”, el peruano Nicola Porcella, se convirtió en el subcampeón de esta justa de estrategias. Era uno de los participantes menos conocido del show, pero semana a semana logró el cariño del público, también porque generó una entrañable amistad con Wendy Guevara.

MF