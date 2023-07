Aunque Raquel Bigorra fue la protagonista de la última gala de "La casa de los famosos", al convertirse en la cuarta eliminada del reality show, quien realmente se robó la noche fue Galilea Montijo; y es que la conductora llamó la atención del público por su extraña manera de hablar y comportarse durante todo el programa.

Como pocas veces le ha pasado, la conductora no sólo llegó a trabarse con las palabras, algunas las pronunció mal y hasta sus gestos fueron calificados de muy peculiares, por lo que, de inmediato comenzaron a circular versiones de que habría aparecido en el foro con algunas copitas de más o bajo la influencia de alguna sustancia.

"Se le pasó el agüita de jamaica", "Está rara", "Gali invita las caguas para andar igual", "Estás pedita, ¿verdad?", "Hasta la mirada la traía perdida", fueron solo algunos de los comentarios que Montijo recibió en las redes sociales. Sin embargo, ella misma negó todo tipo de especulaciones, y aclaró que su manera de habar se la debía a una prótesis dental que le habían puesto y que, en pleno programa, se le había despegado.

Aunque muchos quedaron satisfechos con la explicación de la tapatía, muchos otros no creyeron sus palabras, asegurando que la ortodoncia podía justificar su dicción, pero no su comportamiento; y se dijeron completamente convencidos de que la presentadora de "Hoy" no estaba en sus cinco sentidos.

Ante las insistentes acusaciones, Sofía Rivera Torres salió en defensa de la famosa y a través de su cuenta oficial de Twitter dijo ser testigo del profesionalismo de Gali, así como de que nunca se ha presentado en mal estado a ninguna de las emisiones: "Yo soy testigo de que Galilea no solamente NUNCA ha llegado tomada a las galas, también es de las conductoras más profesionales", escribió la segunda eliminada de "La casa de los famosos".

Incluso, la calificó como un ejemplo de mujer y de artista, y hasta se dijo sumamente afortunada de poder aprender de ella ahora que han tenido la oportunidad de convivir: "Es un placer aprender de ti Gali, eres un ejemplo", agregó.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar y aunque algunos aplaudieron su noble gesto, también hubo quienes la llamaron barbera: "Alguien quiere chamba en 'Hoy'", "Justo a ti no te creo", "¿Necesitas ser barbera para que te sigan invitado Televisa?", "Pero si estuvieras en tu programa ya se la hubieran acabado", "Algo quiere y no es dinero", le respondieron.

Pero esta no es la única polémica en la que ha estado envuelta Galilea en el tiempo que lleva conduciendo el reality show, hace unos días fue señalada de pasarle información a Paul Stanley mediante señas; algo que también negó.

MF