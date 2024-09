Tras conocerse que Gomita abandonó la competencia de “La Casa de los Famosos México” donde Adrián Marcelo y Briggitte Bozzo compartieron placa con ella, la madre de la venezolana, Ligia Elena Arcila López, emitió un comunicado de prensa a través de la cuenta de Instagram de Brigitte, el cual lleva por título “Llamado a la Responsabilidad y Respeto para Briggitte en ‘La Casa de los Famosos’”.

El alegato es que Adrián Marcelo se quitó vello púbico y lo puso en la comida preparada por Briggitte. “Queremos manifestar nuestra indignación por el comportamiento reciente de Adrián Marcelo en ‘La Casa de los Famosos’, que ha cruzado los límites del respeto y ha afectado directamente a Briggitte. En un episodio reciente, Adrián Marcelo fue captado metiéndose la mano en los pantalones, arrancándose el vello púbico y arrojándolo en las arepas que Briggitte, de buena fe, había preparado y compartido con sus compañeros del equipo Mar para que conocieran de la comida típica de Venezuela”.

“Este acto no solo es una falta de respeto hacia Briggitte, sino que constituye un claro ejemplo de bullying y acoso hacia ella en televisión nacional. En un país como México, donde la comida es un recurso valioso y, en muchos casos, escaso, no puede permitirse que en televisión nacional se dé el ejemplo de jugar con ella de manera tan irresponsable. Este tipo de actos no solo degradan a los involucrados, sino que también envían un mensaje equivocado sobre los valores de respeto y convivencia que deben prevalecer”.

Por lo que le solicita a la producción del programa que considere con seriedad la necesidad de mantener un ambiente de respeto hacia todos los participantes y tome las medidas adecuadas para evitar que este tipo de comportamientos se repitan. “La audiencia, Briggitte y sus compañeros, merecen respeto y contenidos que reflejen valores positivos y constructivos. Agradecemos la atención a este comunicado y confiamos en que se tomarán las acciones necesarias para promover un entorno de integridad y respeto en el programa”.

