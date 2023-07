La ronda de eliminación se llevó a cabo este domingo en el reality show “La casa de los famosos”, en donde Apio Quijano se convirtió en el séptimo eliminado. Por lo que Nicola Porcella y Sergio Mayer lograron sobrevivir. Sin embargo, de lo que no se salvaron fue de los memes.

Y por si fuera poco, algunos fans tacharon a Apio Quijano de traidor perteneciente al Team Infierno, mismo señalamientos que lo llevaron a su expulsión. Pues las especulaciones parecen haber cambiado tras la salida de Quijano.

Por otro lado, Quijano fue uno de los participantes más fuertes debido a que fue nominado a eliminación pocas veces. Asimismo, logró simpatizar al público, igual que su equipo Team Infierno.

La expulsión del cantante representa un golpe fuerte para el equipo, pues del Team Cielo sólo sobreviven Jorge Losa y La Barby Juárez, lo cual implica que poco a poco pierdan más elementos y se debilite su poder dentro del show.

En redes sociales, decenas de fans manifestaron su inconformidad con la salida del también actor y aprovecharon para dedicarle unas palabras de apoyo:

Apio Quijano se dijo agradecido de haber participado en el reality y aseguró a sus excompañeros que abandonaría la casa sin rencor, ardor, ni amenazas.

"Los amo, no importa lo que haya dicho o no dicho de mí, estoy agradecido y me siento honrado de ser parte del Team Infierno hoy y siempre. Cada uno de ustedes se quedan una parte de mí, lo que yo les puedo dar es mi corazón", indicó.

Estos son los memes que se hicieron presentes para amenizar el golpe al Team Infierno:

SN