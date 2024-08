El cuarto domingo de eliminación ha llegado y con él, las encuestas finales sobre quién, según la decisión del público, dejará La Casa de los Famosos México 2024.

Encuestas realizadas en amplios grupos de redes sociales, como Facebook y X (anteriormente Twitter), que han acertado en casi todas las eliminaciones de la primera temporada del reality show de Televisa, han comenzado a revelar el nombre del posible eliminado de la gala de este domingo 18 de agosto.

Mariana Echeverría es una de las personalidades quemás ha dado de qué hablar en el reality, tanto por su estrategia controverisal, como por las “violencias” que ha ejercido con sus compañeros, pero no es la única ocasión que ha pasado esto; otras personalidades del medio del espectáculo también han salido a compartir sus momentos incómodos con Mariana Echeverría; entre esas personalidades se encuentra Raúl Magaña (con quien compartió set en “Se Vale”), Yered Licona “La Wanders”, y Faisy ("Me caigo de Risa"), quien ha dado a entender que su comportamiento no ha sido el mejor.

Entre los nominados de esta semana se encuentran Briggitte Bozzo, Arath de la Torre, Mario Bezares y Mariana Echeverría. Según las predicciones será esta última, la “comediante” de Me Caigo de Risa, quien se convertirá en la cuarta eliminada de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

