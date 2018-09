La Banda MS, como en casa

Hablar de Guadalajara no solo significa una de las taquillas más importantes para la Banda MS, si hay que escoger una ciudad después de Mazatlán que sea como un hogar, la Perla Tapatía es por mucho la metrópoli en donde saben que tienen un cobijo asegurado.

Alan Ramírez, vocalista de la agrupación junto a Oswaldo Silvas, recuerda con cariño las primeras presentaciones de la MS en Jalisco y para su sorpresa Guadalajara resultó ser donde el género banda era uno de los consentidos y el éxito de “Ayer la vi por la calle” reflejó la consagración de los sinaloenses en el Occidente del país hace casi una década.

“Guadalajara es considerada nuestra segunda casa, esta ciudad nos abrió las puertas cuando empezamos, todo su corazón. La gente nos ha apoyado muchísimo desde los inicios, siempre estamos agradecidos, aquí se han cumplido muchos de nuestros sueños (…) ‘Ayer la vi por la calle’ fue el detonante, con esa abrimos camino y después ‘Mi mayor anhelo’ y ‘El mechón’, así sabíamos que nos habíamos ganado a Guadalajara”.

Desde entonces, la capital de Jalisco figura como una plaza familiar para la MS y su compromiso y cariño con los tapatíos se mantiene con las presentaciones anuales que la agrupación realiza en distintos foros de la ciudad, ya sea en conciertos masivos y recintos de gran calado o en los más íntimos, como lo es el Palenque de Fiestas de Octubre, en donde nuevamente estarán este 2018 con un show renovado y estructurado especialmente para los tapatíos.

“Estamos ansiosos de estar nuevamente en Fiestas de Octubre en su palenque el día 13, la gente no puede quedarse en casa, tiene que salir a disfrutar con nosotros con los nuevos temas que tenemos preparados, ahora tenemos temas acústicos que han funcionado bien, queremos dar cosas diferentes, tenemos apoyo de voces en sopranos, de trompetas más orquestales y piano, los temas ya están en (la plataforma) Spotify, la gente se sorprendió, le gustó y es algo más relajado para el público, le gana el sentimiento”.

Más que puras palabras

Alan Ramírez considera que si bien los prejuicios hacia la música banda siguen latentes como en otros muchos géneros que son juzgados sin conocerlos a fondo, Banda MS decide no enfrascarse ni enterarse de los dimes y diretes en la industria musical, por el contrario, optan por aportar su granito de arena en diversas temáticas de concientización social a través de sus videos y conciertos en los que anualmente convocan a millones de seguidores.

“Estamos haciendo pequeños cortometrajes donde tratamos de compartir mensajes positivos, de conciencia para que la gente no maneje con el celular en la mano, que no se distraigan, siempre estamos trabajando y si no es en el escenario también lo hacemos desde la oficina”.

Momento de romper fronteras

Los retos de la MS siguen en pie y aunque saben que sus conciertos siempre tienen llenos totales, los integrantes no se conforman al buscar nuevos escenarios donde presentarse y Estados Unidos se mantiene como uno de los países principales para conquistar y muestra de ello es que se convierten en la primera banda del regional mexicano en llegar al American Airlines Arena de Miami, en Florida, además de seguir su tour en teatros como el Amway Center de Orlando, el Prudential Center de Nueva Jersey y el Boch Center de Boston, sin quitar la vista de Centro y Sudamérica.

“Dicen que lo importante no es llegar sino mantenerse y aún tenemos mucho por hacer en Centro y Sudamérica, tenemos planes para Honduras, Nicaragua, Chile y Colombia. No queremos apresurarnos, irnos tranquilos poco a poco, queremos llegar bien pero nuestras ganas están puestas, la gente quiere que lleguemos a otros países y eso es sorprendente y retador”.