La Arrolladora espera con paciencia y más música

A la par que La Arrolladora Banda El Limón acata con precisión los protocolos de sanidad y suspensión de sus conciertos ante la pandemia por el COVID-19, los músicos también dan promoción a sus más recientes canciones haciendo uso de las redes sociales que han posicionado nuevamente a la agrupación como una de las más exitosas de este verano tras el estreno de “Igual”, tema que en menos de una semana de su lanzamiento superó el medio millón de hits en plataformas como YouTube.

Esaúl García, vocalista de la Arrolladora, destaca el impacto que “Igual” ha tenido gracias a la lírica de Vicente “Compa Chente” Pérez, uno de los compositores consentidos de la banda y quien se ha convertido en un confidente muy especial para explorar las inquietudes, pasiones y sentimientos de la legendaria Arrolladora.

“Estamos contentos porque la gente ya esperaba material de la Arrolladora, pedían a gritos en redes sociales que para cuándo saldría un tema inédito y este es un regalo para ellos. El compositor fue el ‘Compa Chente’, a quien anteriormente ya le hemos grabado los temas interpretados por Josi: ‘Te di’ y ‘Ahora que me acuerdo’, son canciones que están en el gusto de la gente y creemos que a esta canción la gente la va a querer y adoptar”.

Los músicos explican que la Arrolladora siempre ha procurado tener distintos planes bajo la manga ante cualquier tipo de imprevistos que puedan alterar el ritmo de la banda, y ante la sorpresiva pandemia la agrupación hace juego de esas cartas inéditas como “Igual”, canción que quedó lista en el estudio desde el año pasado y su video musical fue filmado en el pasado mes de diciembre para tener siempre material listo para el público.

“Nosotros, al terminar una gira, descansamos unos días, no siempre, pero en lugar de regresarnos a nuestras casas hacemos promoción, algún otro evento, hablamos de nuestro sencillo o si no hay entrevistas nos concentramos en nuestros videos con la intención de tener material para el futuro con temas inéditos que se van a promocionar en su momento, pero siempre pensando en que después no nos coma el tiempo”, apunta el también vocalista Josi.

Prefieren esperar

Aunque formatos como el “drive-in” o el autocinema emocionan al cantante Josi como una opción para retomar los conciertos presenciales, para la banda la prioridad y el reto más latente al finalizar el confinamiento es plantarse nuevamente en los escenarios como este proyecto lo ha hecho desde hace 42 años bajo la dirección de René Camacho, aunque tampoco ven con malos ojos que otros artistas apuesten por los conciertos digitales o se reúsen de momento a tener interacción netamente virtual.

“Creo que será más difícil hacer bailes tradicionales en las fiestas de pueblo, hasta que no se reactive todo de manera regular. El público necesita entretenerse y estar de alguna manera conectado con su artista favorito y es válido, cada artista también se maneja como quiere y se respeta mucho la opinión, la forma en cómo lo están haciendo; yo no veo mal los conciertos en el auto o los digitales, creo que son una buena idea, nosotros, por lo pronto, no haremos nada de esto, estamos esperando que la contingencia pase porque somos muchos integrantes y para hacer un concierto con sana distancia es muy difícil, preferimos esperar un poco más”.

Josi señala que los conciertos que la Arrollada se reprograman conforme visualizan posibilidades ante la reactivación de algunos sectores laborales y las autoridades gubernamentales detallan cada vez más los protocolos, filtros y dinámicas sanitarias para evitar riesgos de contagio en foros artísticos y culturales, pues entre sus presentaciones más próximas figuras ciudades como Guadalajara con la intención de regresar al Auditorio Telmex el 31 de octubre.

“Sólo le pedimos al público que no se desespere, hay quienes compraron boletos para el Domo Care (Monterrey) y se pospuso para el 11 de septiembre, también teníamos al Auditorio Telmex y lo posponemos para el 31 de octubre si es que todas las indicaciones del Gobierno nos dan permiso y todo lo que se necesite”.