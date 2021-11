La Adictiva, lista para reencontrarse con los tapatíos

Hoy 6 de noviembre a las 21:00 horas, La Adictiva se reencontrará con los tapatíos, en el concierto que ofrecerá en el auditorio Telmex. Si bien la banda ya comenzó con sus presentaciones en Estados Unidos tras la pandemia, el coloso de Periférico Norte en Zapopan posiblemente será la primera plaza que visite en México, así lo cuentan en entrevista los vocalistas, Memo Garza, Isaac Salas y Jerry Corrales.

“Nos sentimos bien contentísimos de esta noticia, ya que estábamos deseosos de ir a las tierras de Jalisco para estar con nuestros fans. Y hoy ya será una realidad después de tanta espera por la pandemia. Van a poder esperar un show completamente diferente con muchas sorpresas e invitados, será una noche inolvidable”, cuenta Jerry.

Isaac adelanta que aunque en concreto no pueden revelar mucho sobre cómo será la velada con respecto a quiénes serán los que los acompañarán en el escenario, destaca que harán acústicos como los que grabaron para el álbum “Una intimidad adictiva”. “Además de (interpretar) las canciones que le han gustado mucho a la gente y que han sido un parteaguas para esta agrupación, así que creo que será un día bien bonito para la gente que se dé cita el 6 de noviembre en el auditorio Telmex”.

Expresan que será una velada mágica, pues se cuidarán todos los detalles desde la iluminación, hasta los visuales. “Tenemos muchas ganas de celebrar estos primeros 30 años que la agrupación tiene de vigencia, estamos muy contentos por este evento”.

El concierto promete pasajes íntimos como los que plasmó la banda en el disco “Una intimidad adictiva”. ESPECIAL/Anval Music

A comenzar de nuevo

A propósito de que el desarrollo de la pandemia sigue siendo incierto y que el semáforo puede cambiar de color en cualquier momento, externa Memo que de momento no hay un “Plan B” para ellos, pues confían que llegando a noviembre, el panorama seguramente mejorará.

“De verdad que no hemos pensando en un ‘Plan B’ y esperemos no necesitarlo, ya que no queremos dar pasos para atrás otra vez, lo que sí nos hace sentir un poco más relajados es que en Estados Unidos La Adictiva ya comenzó a trabajar, estos dos últimos meses hemos estado trabajando, tal vez no con el mismo ritmo de trabajo que teníamos con la pandemia, pero poco a poco todo se va reactivando y se van sumando fechas, en Estados Unidos se ve un avance muy positivo, acá en México sabemos que las cosas se están poniendo difíciles otras vez, pero esperemos que no pase nada, al contrario, creemos que las cosas van a cambiar para bien, que van a evolucionar de manera buena”.

Luego de estar en Guadalajara en noviembre, La Adictiva estará en diciembre próximo en Monterrey, recordaron que en ese mes está prevista una fecha para Chiapas, pero están a la expectativa de ver lo que va a pasar, esperando que sí se concrete. La banda sigue promoviendo el sencillo “Llama perdida” y una canción que lanzaron el Día del Padre llamada “Huaraches empolvados”.

Pero reiteran que próximamente habrá más música para su público, pues ya hay más canciones listas y otras por grabar, pensando tal vez en lanzar un sencillo más antes de que finalice este año.

ASISTE

Para disfrutar

La Adictiva en concierto en el auditorio Telmex. Hoy, a las 21:00 horas. Boletos de $300 a 2 mil 600 pesos en taquillas y sistema Ticketmaster.