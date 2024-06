La actriz Sabine Moussier, la villana de las telenovelas "El privilegio de amar" y "Amar sin límites", ha sido destapada como la sexta habitante de "La Casa de los Famosos: México".

"En las telenovelas puedo matar a mundo entero y nadie me va a llevar a la cárcel, pero aquí yo no sé qué va a pasar. Mientras no me saquen con esposas, presa, de la casa, todo está bien", dijo la actriz al portal Las Estrellas de Televisa.

La nueva competidora, de 57 años, es considerada como una de las antagónicas más dominantes en la pantalla chica durante las últimas dos décadas.

Nació en Alemania, pero desde muy pequeña llegó a Sinaloa con mamá. Ya como parte de la familia Televisa, trabajó en producciones como ”Abismo de pasión", "Sueño de amor", "Perdona nuestros pecados" y "La mexicana y el güero".

En su momento tuvo problemas de salud al ser diagnosticada con síndrome de fatiga crónica y en 2012 tuvo un accidente de piscina que le afectó la cadera, colocándose una prótesis en 2018.

Será la segunda ocasión en que Sabine participe en un reality show, luego de que en 2024 fue participante de "Big Brother VIP", que reunió a actrices y actores en lo que hasta ese momento era la casa más reconocida del país.

En esta nueva aventura, Sabine se suma a Arath de la Torre, Mario Bezares, Shanik Berman, Agustín Fernández y Briggitte Bozzo, esperando aún más integrantes en los siguientes días.

"La Casa de los Famosos" es un concepto ideado en su momento por Endemol Shine Boomdog para Telemundo, en el que un grupo de celebridades son metidos a un inmueble que cuenta con cámaras y micrófonos para seguirlos 24 horas al día.

La primera versión mexicana se realizó el año pasado en el que Wendy Guevara se alzó con el triunfo , dejando en el camino, entre otros, a Sergio Mayer, Paul Stanley, Raquel Bigorra y Bárbara Torres.

La edición 2024 se estrenará el próximo domingo 21 de julio a través del canal de Las Estrellas.

Con información de SUN.